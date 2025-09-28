Vàng thế giới sẽ sớm vượt 3.800 USD/ounce, vàng trong nước khó bứt phá

Vàng thế giới sớm vượt 3.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới tuần qua đã trải qua nhiều phiên biến động khi liên tục chinh phục đỉnh cao mới. Tuần qua, giá vàng đã lần đầu tiên vượt qua 3.700 USD/ounce và chinh phục ngưỡng 3.790 USD - ngưỡng cao nhất trong lịch sử. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng đứng ở mức 3.775,69 USD/ounce, tăng gần 2,5% so với tuần trước.

Khảo sát vàng với các chuyên gia Phố Wall cho thấy tâm lý lạc quan chưa từng có, sau khi giá vàng tiếp tục tăng bất chấp nhiều lực cản. Trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng lạc quan hơn đôi chút về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này.

Tuần này, trong 19 chuyên gia tham gia khảo sát Phố Wall thì 16 chuyên gia (tương đương 84%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự báo giá giảm. Ba người còn lại, chiếm 16%, cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến nhận được 265 phiếu từ nhà đầu tư cá nhân. Dù tâm lý lạc quan cũng tăng lên, mức độ vẫn kém xa giới chuyên nghiệp: 166 người, tương đương 63%, dự báo giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục đi lên; 56 người (21%) dự đoán giá giảm; và 43 người (16%) cho rằng giá sẽ ổn định quanh mức hiện tại.

Dự đoán về giá vàng, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho rằng, ông tin tưởng giá vàng sẽ sớm vượt 3.800 USD/ounce.

Theo ông, chỉ một sự thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất mới có thể tác động rõ rệt đến đà tăng của vàng.

" Kim loại quý này được hỗ trợ bởi nhu cầu mua ròng mạnh mẽ và bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, chủ yếu do lo ngại về nợ công Mỹ và áp lực lạm phát dai dẳng. Những yếu tố đó, cùng với hoạt động đầu cơ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ cho giá vàng ở mức cao.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu công bố tuần tới làm giảm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, đồng USD sẽ mạnh lên và có thể kiềm hãm giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu củng cố triển vọng hạ lãi suất, vàng sẽ được hưởng lợi. Nhìn chung, trừ khi xuất hiện thay đổi lớn về cơ bản, tôi tin những động lực hiện nay sẽ giúp vàng sớm vượt 3.800 USD ," ông nhận định.

Giá vàng trong nước khó bứt phá. (Ảnh: Minh Đức).

Đồng quan điểm, ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích trưởng tại sàn môi giới toàn cầu FP Markets (Australia) cũng nhận định, cho Fed có đủ dư địa để cắt giảm lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản trước cuối năm nay.

Vì vậy, vàng đang có đủ lực để vượt mốc 3.800 USD nhờ hoạt động gom mua của các ngân hàng trung ương (ước tính hơn 900 tấn trong năm 2025) và dòng vốn ETF. UBS và ANZ đều đặt mục tiêu cuối năm 2025 quanh ngưỡng này trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng, hãy kỳ vọng một cú bứt tốc thay vì tích lũy kéo dài, khi phe mua quay lại.

Đồng quan điểm, bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank cũng cho rằng, dù xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về phía vàng, thị trường có thể cần thêm chất xúc tác mới để giá bứt phá qua 3.800 USD/ounce. Bà cũng cảnh báo nhà đầu tư có phần quá lạc quan trong ngắn hạn.

" Nếu báo cáo việc làm Mỹ gây thất vọng lần thứ 3 liên tiếp và cho thấy tình hình suy giảm rõ rệt, đó có thể là yếu tố kích hoạt, bởi thị trường khi ấy sẽ định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo thị trường lao động sẽ có cải thiện nhẹ ", bà Barbara Lambrecht nhận định.

Vàng trong nước khó bứt phá

Tuần qua, giá vàng thế giới dù lập đỉnh, nhưng giá vàng trong nước vẫn biến động quanh ngưỡng 134 - 135 triệu đồng/lượng, chưa vượt được ngưỡng 135,8 triệu đồng/lượng đạt được ngày 8/9 vừa qua.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu giá vàng miếng trong nước ngoài chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, còn chịu tác động từ Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ có hiệu lực từ 10/10.

Điểm nhấn của Nghị định là bãi bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi có giấy phép.

Theo ông Hiếu, thời điểm này rất khó đoán định giá vàng sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới. Có thể giá vàng xu hướng giảm khi Nghị định có hiệu lực.

Nghị định 232 hứa hẹn sẽ tác động đến cung - cầu vàng trong nước. Chính phủ cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được nhập khẩu, sản xuất vàng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung. Khi đó, áp lực cầu giảm, giá vàng trong nước có thể sẽ hạ nhiệt.

" Rất khó đoán định giá vàng thực sự giảm hay tăng. Khả năng giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối vì phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu ", ông Hiếu phân tích.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng trong nước khó giảm ngay. Bởi lẽ, niềm tin vào thương hiệu vàng miếng SJC vẫn lớn, các thương hiệu mới sẽ cần thời gian chứng minh chất lượng và tính thanh khoản.

“ Tâm lý trú ẩn khi vàng thế giới biến động, cộng với nguồn cung vật chất trong nước hạn chế sẽ giữ giá ở mức cao. Còn về trung - dài hạn, khi có thêm nguồn cung từ ngân hàng và doanh nghiệp, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới sẽ dần thu hẹp, thị trường bớt cảnh 'giá nội gấp rưỡi giá ngoại'. Nhưng quá trình này cần từ 12-24 tháng, thậm chí lâu hơn để vận hành trơn tru ”, ông Huy lưu ý.

Cũng theo ông Huy, việc bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng là bước ngoặt lớn, mở ra cơ chế cạnh tranh thay vì thương hiệu SJC "một mình một chợ".

" Với quy định này, khi nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, nguồn cung vàng miếng sẽ dần cải thiện, tạo nền tảng để thị trường bớt méo mó, minh bạch và tiệm cận hơn với giá quốc tế ", ông Huy nói.

Tuy vậy, theo ông Huy, đây là tác động dài hạn, còn trong ngắn hạn thị trường chưa thể thay đổi ngay vì quy trình cấp phép, sản xuất và xây dựng niềm tin cần có độ trễ.