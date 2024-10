Vành đai 3 - đòn bẩy phát triển bất động sản khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh

Động lực mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Tuyến đường vành đai 3 là một dự án trọng yếu, hứa hẹn tạo ra sự đột phá trong mạng lưới giao thông khu vực phía Nam. Dự án không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh lân cận. Cùng với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng, khu vực này sẽ trở thành điểm hấp dẫn mới thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Theo xu hướng hạ tầng hiện đại trên thế giới, đường vành đai 3 kết nối với 5 đường cao tốc hướng tâm là TP.HCM - Trung Lương, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Chơn Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành. Mạng lưới này không chỉ tạo liên kết 4 địa phương mà còn giải quyết bài toán nối kết liên vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Các chuyên gia đánh giá, dự án giúp tăng kết nối liên vùng, đặc biệt từ trung tâm kinh tế TP.HCM đến các thủ phủ công nghiệp, nông nghiệp, đô thị vệ tinh. Trong đó, quy hoạch tuyến đường Vành đai 3 qua các địa phận tỉnh Long An sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đời sống và kinh tế vùng này. Sau khi hoàn thành, tuyến đường mới sẽ mở ra không gian phát triển, tạo hành lang công nghiệp liên kết với các cụm cảng biển, giảm bớt thời gian lưu thông và chi phí logistics. Tiềm năng này sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ cho khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội cho cả TP.HCM và Long An.

Sự xuất hiện của dự án Vành đai 3 còn đóng góp tích cực vào sự thay đổi trong thị trường BĐS của khu tây thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khu vực Bình Chánh liền kề Bến Lức Long An. Việc kết nối giữa miền Tây Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ngày càng thuận lợi hơn vì các tuyến giao thông được đầu tư, mở rộng giúp lưu thông dễ dàng. Điển hình như dự án mở rộng cải tạo Quốc lộ 1A từ An Sương đi Long An, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Với vị trí thuận lợi, hưởng lợi từ chính sách giãn dân TP.HCM về phía Tây, BĐS Bến Lức đang có những dấu hiệu tích cực về sự phục hồi và tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2024.

Nếu trước đây thị trường chủ yếu phát triển từ đất nền thì hiện nay nhu cầu đã dịch chuyển sang các loại hình nhà ở liền kề. Đặc biệt, các dự án căn hộ, nhà phố và biệt thự ven sông đang nhận được sự quan tâm của người mua và nhà đầu tư.

Phối cảnh dự án Destino Centro về đêm đẹp lung linh

Gia tăng sức hút của các dự án gần tuyến vành đai 3

Thời gian qua, các doanh nghiệp địa ốc đã và đang tập trung phát triển các dự án BĐS ở Bến Lức như: Waterpoint, The Pearl Riverside, LA Home, Destino Centro… hay Ecopark cũng vừa công bố dự án tỷ đô có quy mô 220ha. Điều này khẳng định tiềm năng phát triển của Bến Lức đã lọt vào tầm ngắm của nhiều doanh nghiệp địa ốc và năm 2024 là thời điểm vàng để các dự án mới được triển khai.

Các dự án nằm gần tuyến vành đai 3, điển hình như Destino sở hữu lợi thế đột phá về khả năng kết nối di chuyển nhanh chóng đến trung tâm thành phố. Hơn nữa, khu vực này còn sẽ chứng kiến sự phát triển của các đô thị vệ tinh hiện đại và nhộn nhịp, mở ra tương lai đô thị mới mẻ, sầm uất bậc nhất.

Destino Centro được đánh giá là dự án đầy tiềm năng thu hút người mua và nhà đầu tư

Trong vòng 5-10 năm tới, khu vực này sẽ chứng kiến sự hoàn thiện của các công trình trọng điểm như vành đai 2 được khép kín, triển khai vành đai 4 và sân bay Long Thành, tạo nên tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Điều này hứa hẹn khu vực là thỏi nam châm thu hút sự dịch chuyển nguồn cầu trên thị trường.

Dự án Destino Centro được nhận định phù hợp cho những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc nhu cầu an cư thực thụ. Dự án có vị trí rất thuận lợi, tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch mặt tiền Quốc lộ 1 giúp dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố và các khu vực lân cận thông qua các tuyến cao tốc quan trọng như cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành.

Dự án được tích hợp tiện ích đa năng cùng không gian xanh

Với tổng diện tích hơn 2,1 ha bao gồm 5 block, cao 20 tầng, cung ứng ra thị trường các loại hình căn hộ đa dạng, Destino Centro vừa đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, vừa tạo "nguồn cung" phát triển cho BĐS khu tây thành phố Hồ Chí Minh và Long An trong tương lai. Được xây dựng theo phong cách sống nghỉ dưỡng nhiệt đới sang trọng, Destino Centro được tích hợp tiện ích đa năng cùng không gian xanh với nhiều cảnh quan và hệ sinh thái phong phú.

Khi công trình Vành đai 3 tiến gần đến ngày hoàn thành, sức hút của Destino Centro tại thị trường bất động sản khu Tây TP.HCM sẽ ngày càng tăng cao. Trong bối cảnh thị trường đang dần sôi động trở lại, nhiều khách hàng và nhà đầu tư đã đi trước đón đầu, săn tìm các sản phẩm tiềm năng tại Destino Centro để không bỏ lỡ cơ hội sinh lời hấp dẫn và bền vững này.

Ngày 20/10 vừa qua là cột mốc quan trọng khi dự án Destino Centro chính thức chào sân thị trường, mở ra cơ hội đầu tư và sở hữu bất động sản hấp dẫn. Với mức giá cạnh tranh từ 24,3 đến 26,9 triệu đồng/m², Destino Centro không chỉ mang đến giá trị ưu việt mà còn đi kèm hàng loạt chính sách ưu đãi vượt trội. Cụ thể, Khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu lên đến 7%, chỉ cần thanh toán trước 5% trong 2 tháng đầu, cùng gói vay hấp dẫn lên đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 24 tháng. Đây là thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội đầu tư vào một dự án tiềm năng, được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai khi hạ tầng khu vực hoàn thiện, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc và vành đai quan trọng.