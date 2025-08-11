Vành đai 4 Tp.HCM tổng lực thi công, "dẫn sóng" đầu tư bất động sản ào ào đổ về khu vực này chốt booking

"Siêu vành đai" tăng tốc triển khai

Dự án Vành đai 4 có tổng chiều dài hơn 207km, vốn đầu tư hơn 120.000 tỉ đồng, kết nối liên hoàn 5 địa phương, gồm: Tp.HCM (16,7km), Bình Dương (47,95km), Đồng Nai (46km), Bà Rịa - Vũng Tàu (18,2km) và Long An (78,3km).

Trong đó, đoạn qua Bình Dương (cũ) đã chính thức khởi công vào ngày 18/6. Các đoạn qua Long An (cũ), Đồng Nai (cũ),... đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến chính thức khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2028. "Siêu vành đai" này được kỳ vọng góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông vùng Tp.HCM, giảm tải áp lực đô thị và hỗ trợ phát triển chuỗi đô thị vệ tinh.

Là địa phương có chiều dài lớn nhất trên trục Vành đai 4, chiếm 40% độ dài toàn tuyến, Long An (nay là Tây Ninh) được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường trọng điểm này. Đoạn tuyến dự án qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 78,3km (cụ thể có 74,5km trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 3,8km trên địa bàn TP.HCM), đi qua 15 xã gồm xã Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Tân Tập.

Khi hoàn thành, Vành đai 4 sẽ rút ngắn 30-40% thời gian kết nối từ Long An (cũ) đến Tp.HCM và các đô thị vệ tinh (chỉ 15-30 phút), thúc đẩy dòng dịch chuyển dân cư về vùng ven. Đặc biệt, Vành đai 4 qua Bến Lức kết nối trực tiếp với ĐT 830 còn là hành lang vận tải huyết mạch, giảm logistics, nâng cao năng lực khu công nghiệp tại Bến Lức (Phúc Long, Thuận Đạo, Vĩnh Lộc 2, Phú An Thạnh, Prodezi), thu hút FDI, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ.

Vành đai 4 là tuyến hạ tầng chiến lược mới giúp Long An (cũ) trở thành tâm điểm khi sở hữu chiều dài lớn nhất toàn tuyến.

Thực tế, khi Quốc hội vừa "bấm nút" chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 Tp.HCM đã đánh dấu tính bước ngoặt cho các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là khi các tỉnh hoàn tất sáp nhập hành chính và tái cấu trúc bộ máy vận hành.

Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị vùng đô thị Tp.HCM, trong bối cảnh hệ thống hạ tầng giao thông vẫn còn thiếu đồng bộ, gây cản trở lớn cho sự phát triển liên vùng thì sự xuất hiện của Vành đai 4 Tp.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành "huyết mạch" giao thông mới, giúp liên kết hiệu quả các tuyến cao tốc hướng tâm, hoàn chỉnh mạng lưới kết nối giữa Tp.HCM với các tỉnh vệ tinh. Bên cạnh đó, tuyến đường này còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đồng đều giữa các khu vực trong vùng.

Đoạn qua Bến Lức, Vành Đai 4 nhập vào Đường tỉnh 830 kết nối thẳng tới TP.HCM.

Sóng bất động sản ồ ạt đổ về

Mặc dù không phải là dự án hạ tầng giao thông duy nhất ảnh hưởng đến bộ mặt kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản, song việc tăng tốc triển khai Vành đai 4 – Tp.HCM đã và đang tạo ra cú hích tâm lý tích cực cho thị trường bất động sản phía Tây Tp.HCM, nhất là khi đoạn tuyến qua khu vực này dài hơn 78km.

Minh chứng là loạt doanh nghiệp bất động sản như Vingroup, Ecopark, Nam Long, Prodezi, Hai Thành, Solia Group, Phú Mỹ Hưng... cùng lúc triển khai ra dự án ra thị trường Long An và ghi nhận sức cầu tích cực. Trong đó, nổi bật là phân khúc nhà phố, biệt thự, căn hộ trong các khu đô thị quy mô lớn.

Đơn cử, chỉ sau thời gian ngắn bung thị trường, dự án Vinhomes Green City (Đức Hoà, Long An cũ) quy mô gần 200ha của Tập đoàn Vingroup ghi nhận lượng booking lên tới 2.000 căn chỉ trong 24h. Thậm chí có hiện tượng nhà đầu tư xếp hàng để đến lượt mua.

Các căn liền kề, nhà phố tại Vinhomes Green City với mức giá chỉ từ 4,79 tỷ đồng. Trong đó, dòng bất động sản giãn xây 2 năm lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường phía Nam khiến nhà đầu tư bất ngờ bởi mức vốn bỏ ra ban đầu chỉ từ 550 triệu đồng.

Ngày 19/8 tới, Tập đoàn này tiếp tục khởi công dự án KĐT Phước Vĩnh Tây quy mô hơn 1.000ha tại Cần Giuộc, Long An đang tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường bất động sản phía Tây Tp.HCM. Ngoài việc nhà đầu tư đu theo "ông lớn" thì động thái đón đầu hạ tầng đang đồng loạt triển khai tại khu vực đã góp phần tăng tính thanh khoản cho dự án.

Cũng không "lỡ nhịp" tốt từ thông tin hạ tầng, từ đầu năm 2025 đến nay, Nam Long –doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 355ha tại Long An vẫn đều đặn giới thiệu các phân khu tại KĐT Waterpoint ra thị trường và ghi nhận mức độ quan tâm đáng kể. Một dự án khác phải kể đến Eco Retreat quy mô hơn 200ha tại Bến Lức của Eco Park ghi nhận sức mua tích cực ở dòng nhà phố giá 5-6 tỉ đồng/căn.

Nằm ngay Vành đai 4 Tp.HCM và cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án LA Home của Prodezi quy mô hơn 100ha cũng nhận được sự quan tâm tích cực trong thời gian qua. Ngoài ra, một số dự án đất nền như The Solia, Saigon Village, T&T City Millennia, Saigon RiverPark, Elite Life... cũng đang góp phần vào sự nhộn nhịp nguồn cung bất động sản tại Long An ở giai đoạn này.

Diện mạo bất động sản phía Tây Tp.HCM thay đổi từng ngày. Ảnh minh hoạ

Thực tế, thời gian qua, dưới tác động của loạt hạ tầng trọng điểm và động thái cùng lúc tham gia thị trường của các doanh nghiệp địa ốc đã khiến diện mạo thị trường bất động sản phía Tây Tp.HCM đổi thay rất nhiều.

Từ vùng đất nguồn cung đất nền chiếm chủ đạo với hoạt động đầu tư đơn lẻ thì khoảng 5-6 năm trở lại đây, thị trường bất động sản khu vực này đón nhận khá nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn. Làn sóng đầu tư từ các nhóm đầu từ các khu vực, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc đã tạo nên sự sôi động cho thị trường Long An. Đặc biệt, sự xuất hiện của các ông lớn có tiềm lực tài chính và thương hiệu trên thị trường, tập trung phát triển dự án bài bản đã thúc đẩy quá trình giãn dân diễn ra mạnh mẽ.

Không chỉ Vành đai 4 Tp.HCM, khá nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đầu tư tại khu vực phía Tây Tp.HCM như Vành đai 3 Tp.HCM (dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9); cao tốc Bến Lức – Long Thành (thông xe toàn tuyến đầu năm 2026); cao tốc Tp.HCM – Trung Lương (mở rộng lên 8 làn xe, khởi công quý 2/2025); Mở rộng quốc lộ 50... đã và đang góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Tây.

Giá bất động sản khu vực Long An (cũ) được dự đoán sẽ tăng mạnh theo nhịp đầu tư hạ tầng giao thông.

Từng chia sẻ về hạ tầng tác động đến diện mạo đô thị phía Tây Tp.HCM nói chung, Long An nói riêng, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, trước đến nay, việc phát triển đô thị vùng ven luôn đối mặt với 3 khó khăn lớn: Không thu hút được dân cư, vị trí xa trung tâm, và hạ tầng dự án chưa đồng bộ.

Thế nhưng gần đây khi hạ tầng liên tục đầu tư phát triển cùng động thái đổ bộ của các ông lớn trong ngành sẽ mở nút thắt cho bất động sản và thay đổi diện mạo đô thị phía Tây Tp,HCM. Trong tương lai, bất động sản khu vực này sẽ thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và lao động chất lượng cao đổ về.

Vị này dẫn chứng, không gian đô thị Tp.HCM không ngừng mở rộng nhờ các công trình hạ tầng quan trọng. Giai đoạn từ 1997 đến 2025, thị trường bất động sản phía Nam phát triển mạnh với trục Nguyễn Văn Linh, Đại lộ Đông Tây, hầm Thủ Thiêm và cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Các tuyến tuyến đường đã làm thay đổi diện mạo bất động sản khu Đông, khu Nam Tp.HCM và vùng lân cận.

Xu hướng mở rộng không gian đô thị vẫn tiếp tục diễn ra và giai đoạn 2025-2030. Vành đai 3,4 Tp.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành được đầu tư sẽ mở rộng, chuyển trục sang khu vực phía Tây. Trong đó, Long An đang sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển đầy tiềm năng này.

Khẳng định việc mở rộng không gian đô thị sang khu vệ tinh Tp.HCM sẽ là xu hướng của thị trường địa ốc trong thời gian tới, ông Đinh Minh Tuấn dẫn chứng, với gần 2.400 dự án mới trong không gian đô thị mở rộng tới Vành đai 4 để thấy, sự dịch chuyển các dự án từ vùng lõi trung tâm Tp.HCM cho tới các vành đai, cao tốc trong giai đoạn 2016-2025 là rất mạnh mẽ.

"Giá bất động sản sẽ tăng mạnh khi các hạ tầng trọng điểm hoàn thành vào năm 2025-2026, đặc biệt là các dự án có vị trí thuận lợi, kết nối tốt, quy hoạch tiện ích, hạ tầng đồng bộ....bám vành đai 3 và vành đai 4", Giám đốc Batdongsan.com.vn nhấn mạnh.



