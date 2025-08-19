Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vào web 'đen' mua đồ chơi tình dục, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

19-08-2025 - 20:41 PM | Xã hội

Khi vào trang web "đen", anh Q. được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết, một người đàn ông ở Hà Nội lên mạng tìm kiếm trang web "đen" đã bị các đối tượng thao túng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 3/8, anh Q. (SN 1985) lên mạng tìm trang web "đen". Sau đó, anh Q. nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên web. Tài khoản này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục.

Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi,… từ đó dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền. Anh Q. làm theo yêu cầu của đối tượng và bị chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Vào web 'đen' mua đồ chơi tình dục, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng- Ảnh 1.

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng khi vào web "đen". (Ảnh minh hoạ)

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất đồi trụy, khiêu dâm trên không gian mạng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ.

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc là “thủ tục” để nhận phần thưởng.

Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID

Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID Nổi bật

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức Nổi bật

Truy nã Thái Thành Vinh - thành viên HĐQT Công ty Bình Hà

Truy nã Thái Thành Vinh - thành viên HĐQT Công ty Bình Hà

19:33 , 19/08/2025
Vụ du khách mất tích ở rừng Cúc Phương: Dòng chữ trên vách đá có thể là gì?

Vụ du khách mất tích ở rừng Cúc Phương: Dòng chữ trên vách đá có thể là gì?

18:54 , 19/08/2025
Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

17:50 , 19/08/2025
Tử hình người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương

Tử hình người phụ nữ bán bún riêu Nguyễn Thị Kiều Phương

17:15 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên