VBI vững vàng Top 3 bảo hiểm uy tín do Vietnam Report vinh danh, tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng mới

Với doanh thu 6 tháng đầu năm gần chạm mốc 3.500 tỷ đồng, VBI không chỉ mở rộng quy mô, mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm, sẵn sàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bảo hiểm.

Hành trình đi lên vững bền

Không phải doanh nghiệp nào cũng duy trì được đà thăng hạng trong một thị trường cạnh tranh như bảo hiểm phi nhân thọ.

Tại Lễ công bố và vinh danh Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam do Vietnam Report tổ chức tối 6/8, Bảo hiểm VietinBank (VBI) tiếp tục lọt Top 3, nối dài hành trình thăng hạng bền bỉ từ Top 10 và khẳng định vị thế trong nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu.

Việc cải thiện thứ hạng của VBI trước hết gắn với quá trình mở rộng quy mô hoạt động. Doanh thu phí bảo hiểm gốc của VBI tiến sát 4.800 tỷ đồng cuối năm 2025, tăng mạnh mẽ 130% giai đoạn 2021 - 2025 và vượt đáng kể tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành.

Hoạt động tái bảo hiểm cũng ghi nhận bước tiến rõ nét, phản ánh năng lực thu xếp, nền tảng tài chính và quản trị rủi ro ngày càng vững chắc.

Tiếp nối đà tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới, VBI ghi nhận kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, với doanh thu vượt 3.440 tỷ đồng, tăng 35% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 21,1%, tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Kết quả này đến từ chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ đa dạng, đa giá trị phù hợp xu hướng và nhu cầu của thị trường. Đồng thời, mở rộng mạng lưới kênh phân phối trên các kênh truyền thống đến các nền tảng số, mang lại trải nghiệm thuận tiện và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Không chỉ mở rộng quy mô, VBI còn tạo dấu ấn về chất lượng dịch vụ. Theo dữ liệu Media Coding của Vietnam Report, các doanh nghiệp bảo hiểm chuyển trọng tâm từ tăng trưởng tài chính sang nâng cao giá trị cho khách hàng và xã hội.

Tại VBI, việc ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) và OCR (nhận dạng ký tự quang học) giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.Với bảo hiểm sức khỏe, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn gần 50%; còn với bảo hiểm xe cơ giới, thời gian xử lý các hồ sơ tổn thất nhỏ giảm tới 80%.

Đồng thời, nền tảng bảo hiểm trực tuyến myvbi.vn mang đến trải nghiệm thuận tiện, minh bạch cho khách hàng và là ứng dụng bảo hiểm duy nhất đạt xếp hạng giải pháp công nghệ thông tin 5 sao lĩnh vực công nghệ tài chính tại Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Những cải tiến này góp phần nâng cao hiệu quả bồi thường, riêng 6 tháng đầu năm 2026, VBI đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 133.500 khách hàng, tiếp tục phát huy vai trò "tấm lá chắn tài chính" trước rủi ro thiên tai và sự cố.

Bảo hiểm chi trả bồi thường hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại sau rủi ro

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới, với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm

Tiếp nối đà tăng trưởng, VBI bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh ngành bảo hiểm phi nhân thọ đồng hành cùng lộ trình "Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam", hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn tới.

Với dư địa phát triển rộng mở, doanh thu thị trường bảo hiểm được kỳ vọng đạt 3,3 - 3,5% GDP, tăng trưởng bình quân 6 - 8%/năm, đồng thời mở rộng độ bao phủ và phát triển sản phẩm mới. Đây sẽ là nền tảng để các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo VBI khẳng định, VBI tiếp tục mở rộng sản phẩm và dịch vụ theo hướng lấy nhu cầu thực tiễn của khách hàng làm trung tâm. Với thế mạnh về nghiên cứu và phát triển sản phẩm, các sản phẩm được thiết kế theo hướng chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ của nhiều nhóm khách hàng, từ người dân, hộ kinh doanh đến chủ đầu tư, nhà thầu thi công, doanh nghiệp…

"Các rủi ro từ thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng và những biến động kinh tế ngày càng gia tăng khiến nhu cầu bảo vệ của khách hàng trở nên đa dạng và đòi hỏi cao hơn. Mỗi giải pháp bảo hiểm đều cần có tính ứng dụng cao và tạo ra giá trị thiết thực" - lãnh đạo VBI nhấn mạnh.

Song song với đa dạng hóa sản phẩm, VBI tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong công tác giám định và bồi thường, để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh những năm tới./.