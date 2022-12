VCI Sky Garden – Một châu Âu thu nhỏ giữa lòng thành phố Vĩnh Yên

Những năm gần đây, Vĩnh Yên được biết là một thành phố trẻ, năng động bậc nhất ở khu vực phía Bắc. Không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, Vĩnh Yên còn có nhiều khu, cụm công nghiệp phát triển. Chính vì vậy, mức độ đô thị hóa của thành phố ngày càng tăng mạnh, kéo theo đó là nhiều dự án kinh tế xã hội quy mô lớn, tạo điểm nhấn không gian và đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân địa phương cũng như giới đầu tư trên cả nước.



Từ nửa cuối năm 2022, cho dù nền kinh tế nói chung, thị trường bất động sản, chứng khoán không tăng trưởng như kì vọng nhưng nếu tìm hiểu kỹ sẽ thấy, với những địa phương, doanh nghiệp có chính sách cởi mở, cơ chế ưu đãi vẫn thu hút được nhiều nhà đầu tư và khách hàng "xuống tiền" bởi họ đánh giá được mức độ tiềm năng trong từng dự án bất động sản.

Một trong những án khu đô thị mới được khách hàng đặc biệt quan tâm trong số rất nhiều dự án tương tự khác trên địa bàn là Khu đô thị VCI Sky Garden, nơi được nhiều khách hàng đánh giá như một châu Âu thu nhỏ giữa lòng thành phố Vĩnh Yên thơ mộng.

VCI Sky Garden được giới chuyên môn đánh giá là một dự án sở hữu vị trí đẹp bậc nhất thành phố Vĩnh Yên vì lối vào khu đô thị nằm ngay mặt đường Nguyễn Tất Thành - con đường kết nối trung tâm thành phố với các khu công nghiệp trọng điểm là Khai Quang, Bá Thiện và Thăng Long 3. Các địa điểm tiện ích hàng đầu thành phố cũng tập hợp trong bán kính dưới 3km từ khu đô thị VCI Sky Garden, bao gồm UBND tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhà hát lớn, quảng trường Hồ Chí Minh, ga Vĩnh Yên, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, siêu thị Co.op Mart...



Bên cạnh tiện ích liên kết vùng, VCI Sky Garden là dự án tiên phong tại Thành phố Vĩnh Yên được đầu tư đồng bộ với hệ thống tiện ích khép kín "All in one" kiến tạo một khu đô thị kiểu mẫu, xứng tầm với giá trị đầu tư hay phong cách nổi bật của các chủ nhân.

Quy hoạch tổng thể với chuỗi tiện ích khép kín "All in one" của VCI Sky Garden.

Sở dĩ khu đô thị này được ưu ái ví như "châu Âu thu nhỏ giữa lòng thành Phố" bởi chủ đầu tư chú trọng hướng tới phương châm đặt sức khỏe cư dân làm trọng tâm trong phát triển không gian sống.



Với quỹ đất lớn hơn nhiều so với quy chuẩn để phát triển hệ sinh thái vườn bao gồm khu vực công viên, đường dạo bộ, cảnh quan nghệ thuật, điểm xuyết đường nét châu Âu với những cánh cửa có mái vòm và ban công rực rỡ sắc màu. Lối kiến trúc bền vững này mở ra một không gian trong lành, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời để cư dân kết nối với cộng đồng và thiên nhiên.

Dự kiến năm 2023, nhiều căn hộ nhà ở xã hội và căn hộ cao cấp sẽ được khởi công xây dựng, đáp ứng nhu cầu ở cần thiết của gần 3000 dân địa phương và các tỉnh lân cận, cùng các tuyến phố thương mại sẵn sàng bàn giao không những to đẹp và tiện nghi, hứa hẹn sẽ là những khu phố quy tụ những dịch vụ giải trí, cafe, mua sắm phục vụ cư dân sau mỗi ngày làm việc.

Đây là một sản phẩm bất động sản hưởng trọn vẹn hai giá trị "An cư và Sinh lời" mà ít có dự án nào trong khu vực mang lại cho các chủ nhân. Không những chỉ giúp cho cư dân an cư bền vững mà còn giúp quá trình quay vòng vốn nhanh.

Cùng với vị trí của VCI Sky Garden là yếu tố chiến lược giúp gia tăng giá trị tài sản theo thời gian, đi cùng với sự phát triển của thành phố. Chính vì vậy, dù trong thời điểm thị trường bất động sản toàn quốc rơi vào trầm lắng thì tại khu đô thị này, lượng khách hàng quan tâm, tìm hiểu và đặt mua vẫn không ngừng gia tăng.

Phối cảnh tuyến phố thương mại VCI Sky Garden.

Với hồ sơ pháp lý đầy đủ và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, quy trình xây dựng, đây cũng được coi là một thế mạnh, tạo sự yên tâm rất lớn cho khách hàng bởi đến với dự án này, khách hàng tuyệt đối an tâm khi quyết định sở hữu cho mình một sản phẩm tại VCI Sky Garden.



Nhân dịp cuối năm Chủ đầu tư tung ra chính sách vô cùng hấp dẫn như chiết khấu lên đến 10% đối với khách hàng thanh toán sớm 95%, tặng gói nội thất tương ứng với 2% giá trị đất hay Voucher "Mừng xuân sang, rước lộc vàng" có giá trị lên đến 100 triệu đồng và giãn tiến độ lên tới 330 ngày.

Phòng Bán Hàng: Shophouse 04, Tòa tháp VCI Tower



Km số 2, Quốc lộ 2B, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hotline: 098 818 1563

Email: info@vci-mountainview.com

Link page: https://www.facebook.com/vci.skygarden.vinhyen