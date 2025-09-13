Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VCIDA ra mắt tại TP.HCM – GoNChill Tourist Pass gia nhập hệ sinh thái công nghiệp văn hoá số

13-09-2025 - 20:21 PM | Thị trường

Lễ ra mắt Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam (VCIDA) tại khu vực phía Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

VCIDA ra mắt tại TP.HCM – GoNChill Tourist Pass gia nhập hệ sinh thái công nghiệp văn hoá số- Ảnh 1.

Trong khuôn khổ sự kiện, GoNChill Tourist Pass được chính thức giới thiệu như một dự án tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch – giải trí văn hoá số, ra mắt đúng thời điểm nhu cầu số hoá trải nghiệm du lịch – văn hoá đang gia tăng mạnh mẽ.

Với sự bảo trợ của VCIDA, dự án không chỉ góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá quốc gia mà còn được kết nối trong hệ sinh thái hợp tác cùng các tập đoàn công nghiệp văn hoá quốc tế tham dự lễ ký kết, mở ra cơ hội đưa hình ảnh du lịch văn hoá Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Bà Võ Thị Minh Uyên, Trưởng đại diện dự án kiêm Nhà sáng lập Viviana Tours, chia sẻ: “GoNChill Tourist Pass được khởi xướng với mục tiêu mang đến một thẻ du lịch số đa năng, tích hợp chức năng thanh toán, ưu đãi và truy cập dịch vụ chỉ trong 'một chạm'".

Bên cạnh việc tối ưu trải nghiệm du khách, nền tảng còn đóng vai trò cầu nối với giá trị bản địa qua các hành trình chuyên đề như “Hành trình chay & lễ hội tâm linh”, “Hành trình OCOP & thương hiệu Việt” và các “trạm trung chuyển văn hoá” tại phường/xã.

Song song đó, GoNChill Tourist Pass hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp du lịch – văn hoá thông qua việc cung cấp dữ liệu thị trường để cải tiến chất lượng dịch vụ, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và tiếp cận nguồn khách ổn định.

Dự án được phát triển bởi sự hợp tác giữa TheFace Media, Viviana Tours và CIC – những doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, du lịch và công nghệ – và sẽ chính thức triển khai thí điểm tại TP.HCM trước khi mở rộng ra các địa phương khác vào đầu tháng 10 năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh: “Một lần nữa, chúng ta thấy rõ sức mạnh của nền tảng văn hoá trong bức tranh phát triển chung của quốc gia. Văn hoá không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy tiến trình hội nhập trong thời đại toàn cầu hoá.”

Trong tầm nhìn tương lai, VCIDA đặt mục tiêu trở thành lực lượng nòng cốt đưa công nghiệp văn hoá trở thành một trong những trụ cột kinh tế – xã hội, phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, nghệ sĩ và du khách quốc tế.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

