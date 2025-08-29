Vconnex khẳng định vị thế công nghệ số tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025

Sáng 28/8, Triển lãm Thành tựu Đất nước – sự kiện cấp quốc gia chào mừng 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc – chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ hàng loạt doanh nghiệp tiêu biểu, giới thiệu những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, thể hiện khát vọng Việt Nam trong hành trình hội nhập.

Trong Khu Tương Lai (Bộ Công nghệ & Thông tin), Vconnex là một trong những đại diện công nghệ số được lựa chọn đồng hành, mang tới thông điệp khẳng định năng lực làm chủ công nghệ toàn diện, từ nền tảng đến thiết bị, từ nghiên cứu đến sản xuất trong nước.

Hành trình đưa công nghệ Việt vươn tầm quốc tế

Điểm nhấn tại triển lãm của Vconnex là IoT Platform – nền tảng kết nối vạn vật chuẩn quốc tế (OneM2M), do đội ngũ 100% kỹ sư Việt trực tiếp nghiên cứu và phát triển. Trên nền tảng này, Vconnex xây dựng hệ sinh thái thiết bị thông minh phục vụ từ nhà ở, tòa nhà đến nông nghiệp, công nghiệp và đô thị thông minh.

Đặc biệt, dòng sản phẩm Camera AI – với khả năng nhận diện khuôn mặt, cử chỉ, phát hiện khói, lửa, chuyển động – là minh chứng rõ ràng cho năng lực Make in Vietnam. Khác biệt ở chỗ Vconnex làm chủ tới 85% công nghệ lõi: từ thuật toán AI, phần mềm điều khiển đến thiết kế bo mạch và quy trình sản xuất. Đây chính là nền tảng giúp sản phẩm vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo tính bảo mật và tối ưu cho người dùng Việt.

Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch giới thiệu Camera AI Vconnex - một trong những thành tựu khoa học công nghệ Quốc gia

Với thế mạnh này, Vconnex không chỉ cạnh tranh trực tiếp cùng các thương hiệu toàn cầu tại thị trường trong nước, mà còn tự tin chinh phục thị trường quốc tế. Doanh nghiệp đã xuất khẩu 10.000 Camera AI sang châu Âu (Na Uy), triển khai IoT Platform trên Amazon Web Services (AWS), và đang xúc tiến hàng loạt dự án camera AI, smarthome tại Lào, Indonesia, Thái Lan, Đức, Na Uy cùng nhiều quốc gia khác.

Vconnex hợp tác xuất khẩu 10.000 hệ thống Camera "Make in Vietnam", VMS và nền tảng IoT sang thị trường Châu Âu

Năng lực tự chủ công nghệ – lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Khác với nhiều doanh nghiệp còn phụ thuộc vào nền tảng ngoại nhập, Vconnex khẳng định năng lực tự chủ công nghệ toàn diện, bao gồm:

1. Làm chủ IoT Platform: Kiến trúc mở, khả năng kết nối hàng triệu thiết bị, quản lý và phân tích dữ liệu thời gian thực, sẵn sàng triển khai trên hạ tầng cloud và on-premise.

2. Làm chủ AI & phần mềm: Các thuật toán xử lý hình ảnh, cảnh báo an ninh, tự động hóa kịch bản… đều do đội ngũ kỹ sư Việt phát triển.

3. Làm chủ phần cứng & sản xuất: Chủ động từ thiết kế bo mạch, lựa chọn linh kiện (Vconnex là đối tác chiến lược của các hãng chip lớn trên thế giới như: Qualcomm, Mediatek, Infineon...) đến sản xuất hàng loạt trong nước theo chuẩn ISO 9001:2015.

4. Làm chủ hệ sinh thái: Không chỉ thiết bị đơn lẻ, Vconnex cung cấp các kịch bản tích hợp toàn diện cho an ninh, năng lượng, quản lý tòa nhà, nông nghiệp và môi trường.

Năng lực tự chủ công nghệ 100% từ phần cứng đến phần mềm – lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Vconnex

Năng lực làm chủ toàn diện từ nền tảng tới thiết bị giúp Vconnex kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và bảo mật dữ liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập.

Nhờ đó, doanh nghiệp tối ưu chi phí sản xuất và vận hành, đưa các sản phẩm công nghệ cao đến gần hơn với người dùng Việt. Quan trọng hơn, sự chủ động này tạo cho Vconnex lợi thế cạnh tranh quốc tế, khi mỗi sản phẩm không chỉ đạt chuẩn toàn cầu mà còn mang đậm dấu ấn trí tuệ Việt.

Đồng hành cùng sự phát triển xã hội số

Bên cạnh việc làm chủ công nghệ, Vconnex còn coi trọng trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp tham gia các chương trình hợp tác với trường đại học, hỗ trợ đào tạo nhân lực IoT, và triển khai giải pháp số phục vụ nông nghiệp, môi trường, đô thị. Đây là cách Vconnex lan tỏa giá trị công nghệ Việt, đồng hành cùng tiến trình số hóa quốc gia.

Vconnex ứng dụng IoT kết nối toàn bộ hệ thống xử lý nước thải TP Đà Nẵng

Sự hiện diện của Vconnex tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 là dấu mốc cho một chu kỳ phát triển mới: từ doanh nghiệp làm chủ IoT Platform và thiết bị, tiến tới cung cấp giải pháp số toàn trình có khả năng triển khai trong nước và mở rộng ra thị trường quốc tế. Ở quy mô quốc gia, đóng góp của Vconnex nhất quán với mục tiêu chuyển đổi số: phát triển hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số, lan tỏa giá trị công nghệ Việt trong kỷ nguyên hội nhập.