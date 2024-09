VCS nhận giải CybersecAsia Readers’ Choice Awards với Giải pháp phòng chống mã độc

Đây là lần thứ ba VCS được vinh danh tại giải thưởng này sau khi đã chinh phục thành công các hạng mục về Phát hiện và phản ứng gian lận tài chính (Online Fraud Management) và Dịch vụ Giám sát ATTT (Managed Security Service) 2 năm liên tiếp trước đó.



CybersecAsia Readers' Choice Awards là giải thưởng uy tín với sự tham gia đánh giá từ các chuyên gia đầu ngành, bao gồm CISOs, các giám đốc công nghệ (CTO) và các chuyên gia an ninh mạng,.... nhằm tôn vinh những giải pháp an ninh mạng đột phá, mang lại giá trị thiết thực trong việc hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp đối phó với những thách thức an ninh, an toàn thông tin đang ngày càng phức tạp và tinh vi.

Tham gia dự thi năm nay, giải pháp Giám sát bất thưởng trên máy trạm (Viettel Endpoint Detection & Response - VCS-aJiant) của VCS đã được cộng đồng chuyên gia công nhận là một trong những sản phẩm tiên phong và hiệu quả trong việc phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa thiết bị đầu cuối.

VCS-aJiant - Bảo vệ toàn diện các thiết bị đầu cuối, tự động xử lý mã độc và ngăn chặn tấn công APT

VCS-aJiant là một sản phẩm EDR toàn diện tại Việt Nam, được đội ngũ chuyên VCS nghiên cứu và phát triển dựa trên các công nghệ mới trên thế giới, phù hợp với mọi mô hình tổ chức và doanh nghiệp.

VCS-aJiant kết hợp đầy đủ tính năng của Giải pháp phát hiện & chống tấn công có chủ đích lớp endpoint (Endpoint Detection & Response - EDR) và Giải pháp bảo vệ & phòng chống mã độc trên toàn bộ hệ thống (Endpoint Protection Platform - EPP), đảm bảo loại bỏ tất cả nguy cơ bị khai thác và chiếm quyền điều khiển cũng như đáp ứng đầy đủ nhu cầu phòng chống mã độc tại doanh nghiệp và tổ chức, giúp ngăn chặn và bảo vệ một cách triệt để toàn bộ hệ thống mà không ảnh hưởng đến người dùng. Đồng thời, tự động hóa tác vụ, từ đó tiết kiệm thời gian & giảm thiểu thao tác điều hành trong hệ thống, giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả quy trình xử lý sự cố, tiết kiệm thời gian, tối ưu vận hành

Với khả năng giám sát theo thời gian thực, phát hiện mối đe dọa chính xác, và phản ứng nhanh chóng, VCS-aJiant đã được nhiều tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn lớn ứng dụng mạnh mẽ trong công tác giám sát sâu hệ thống để phát hiện sớm các hành vi đáng ngờ.

Tháng 7 vừa qua, VCS cũng đã được vinh danh tại giải thưởng Công nghệ thông tin lớn trên thế giới – IT World Awards 2024 cho Giải pháp Giám sát và Phát hiện các nguy cơ gây hại nội bộ lớp endpoint (VCS- InT), Giải pháp Phát hiện và Chống tấn công có chủ đích lớp mạng (VCS-NDR) và Dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng (Pentest).

Những giải thưởng này không chỉ khẳng định chất lượng và sự đổi mới trong các sản phẩm, dịch vụ của VCS, mà còn nhấn mạnh vai trò tiên phong của VCS trong việc phát triển các giải pháp bảo mật phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong thời đại số hóa.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Kinh doanh và hợp tác quốc tế, VCS đại diện tham gia lễ trao giải CybersecAsia Readers’ Choice Awards 2024 diễn ra tại Singapore.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Kinh doanh và hợp tác quốc tế, VCS chia sẻ: "Đây là năm thứ 3 liên tiếp VCS vinh dự giành giải thưởng tại Cybersec Asia Reader's Choice Awards, sau dịch vụ Managed Security Service năm 2023 và giải pháp Financial Fraud Detection & Response năm 2022. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp, đặc biệt là các vấn đề về Ransomware, chúng tôi hi vọng rằng giải pháp EDR của VCS sẽ hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong việc phát hiện và xử lý các tấn công mạng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn mở rộng chia sẻ, hợp tác với các hãng bảo mật khác ở khu vực và trên toàn cầu, cùng đưa ra các bộ giải pháp toàn diện hơn tới khách hàng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn."

Cybersec Asia Reader's Choice Awards là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực an ninh mạng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương (APAC). Giải thưởng này được bình chọn bởi hàng nghìn chuyên gia an ninh mạng, CISO (Giám đốc An toàn Thông tin) và các nhà lãnh đạo công nghệ đến từ hơn 60.000 tổ chức đã đăng ký trên nền tảng CybersecAsia. Đây là giải thưởng thường niên và được các nhà cung cấp lớn về An toàn thông tin trên thế giới tham gia và đạt giải: IBM Mаnаgеd Sесurіtу Sеrvісеѕ, Recorded Future, SonicWall, Trustwave, LogRhymthm, Checkpoint, CrowdStrike,… Tại hạng mục Endpoint Detection & Response, VCS là đơn vị cung cấp dịch vụ ATTT Việt Nam đầu tiên được vinh danh.