VCSC dự báo chuỗi FPT Shop lỗ 138 tỷ đồng trong năm 2023, “bệ đỡ” là Long Châu và sẽ góp 51% lợi nhuận giai đoạn 2024-2025

Với triển vọng tiêu thụ hàng điện tử - điện máy thấp, năm 2023 doanh thu của FPT Retail (FRT) dự vẫn tăng so với cùng kỳ, song Công ty sẽ lỗ ròng 21 tỷ đồng (cùng lỳ lãi 390 tỷ đồng), quan điểm của Chứng khoán Vietcap (VCSC) trong báo cáo phân tích mới đây.

VCSC dự báo doanh số bán hàng tại cửa hàng hiện hữu của FPT Shop sẽ giảm 30% trong năm nay, trước khi phục hồi lên 10% trong hai năm 2024 và 2025. Biên lợi nhuận gộp của chuỗi này cũng được dự báo giảm xuống còn 8,7% và 10,1% ở giai đoạn 2023-2024, bởi nhu cầu thấp sẽ dẫn đến việc phải giảm biên lợi nhuận gộp để kích thích doanh thu.

Mặt khác, tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của FPT Retail ở mức 1,9 lần. Theo VCSC, trong môi trường lãi suất tương đối cao, điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho biên lợi nhuận ròng của Công ty.

Do đó, VCSC đưa ra dự phóng chuỗi FPT Shop sẽ ghi nhận lỗ ròng 138 tỷ đồng trong năm nay, giảm mạnh so với mức dự báo lãi 201 tỷ đồng tại báo cáo cập nhật trước đó.

Kết thúc quý 1, chuỗi FPT Shop có 807 cửa hàng; trong đó, số lượng cửa hàng bán đồ gia dụng đạt mốc 424 cửa hàng, tăng 144 cửa hàng so với đầu năm 2023.

Ở diễn biến khác, VCSC có dự báo lạc quan cho chuỗi Nhà thuốc Long Châu. VCSC cho rằng Long Châu sẽ vượt qua tác động tiêu cực của nền kinh tế một cách tương đối tốt do nhu cầu về thuốc ít biến động. Điều này cho phép Long Châu tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận trong giai đoạn mở rộng mà không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ doanh số trên cửa hàng trong bối cảnh sức tiêu dùng giảm ở ngắn hạn.

Dự báo biên lợi nhuận gộp trong năm 2023 của Long Châu sẽ ở mức 24,5% và giai đoạn 2024-2025 sẽ lần lượt đạt 25,8% và 27% nhờ kế hoạch mở thêm 400 cửa hàng trong năm nay, cũng như thêm 600 cửa hàng mới trong giai đoạn 2024-2025. Long Châu cũng là chuỗi nhà thuốc lớn duy nhất có kế hoạch mở rộng trong năm 2023.

VCSC cho biết, trong quý 1, Long Châu đã mở thêm 56 cửa hàng mới và biên lợi nhuận gộp đạt 23,4%. Đơn vị phân tích kỳ vọng Long Châu sẽ là nguồn lợi nhuận chính của FPT Retail và gần như bù đắp khoản lỗ của FPT Shop trong năm nay.

Đến giai đoạn 2024 - 2025, Long Châu được kỳ vọng sẽ đóng góp lần lượt 69% và 51% vào lợi nhuận ròng của FPT Retail.

Kết thúc quý 1/2023, FPT Retail ghi nhận doanh thu đi ngang so với cùng kỳ, đạt 7.753 tỷ đồng và lỗ ròng 5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 165 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu của chuỗi FPT Shop đạt 4.513 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và Long Châu ghi nhận doanh thu đạt mức 3.284 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 1/2022.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của FPT Retail đạt 9.440 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm đến 67% tổng tài sản, ở mức 6.303 tỷ đồng. Công ty có 922 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn.

Nợ phải trả của Công ty ở mức 7.389 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó dư nợ vay tài chính là 4.898 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 2.051 tỷ đồng,trong đó, 818 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.