VDSC: Vinhomes không có nhiều dư địa backlog như cùng kì năm trước

Trong một báo cáo gần đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng tăng trưởng kết quả kinh doanh của quý 1/2024 sẽ tăng trưởng ở mức khiêm tốn.

Đáng chú ý, VDSC cho rằng biên lợi nhuận đã phục hồi trong năm 2023 và quay trở lại mức bình thường trước dịch. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp của nhóm BĐS được kì vọng sẽ thấp hơn cùng kì năm trước do VHM không có nhiều dư địa backlog như cùng kì năm trước để bàn giao, điều này sẽ làm giảm biên lợi nhuận chung toàn thị trường khoảng 2% so với cùng kỳ.



Trong báo cáo trước đó của Chứng khoán Vietcap, các chuyên gia dự đoán doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2024 của Vinhomes chủ yếu sẽ đến từ doanh số bán lẻ và bán buôn tại Ocean Park 2 & 3 (chiếm khoảng 70%) và tại dự án Vũ Yên.

Vietcap cũng dự báo biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (bao gồm BCC và giao dịch bán buôn được ghi nhận là thu nhập tài chính) sẽ đạt 30,9% trong năm 2024 so với 33,3% vào năm 2023 và 44,7% vào năm 2022, chủ yếu do bàn giao tại Ocean Park 2 & 3 theo BCC (mà VHM chia sẻ lợi nhuận với đối tác BCC) có biên lợi nhuận thấp hơn so với bán lẻ/ bán buôn.

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Vinhomes lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.

HĐQT Vinhomes dự báo năm 2024, kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức dù đã có những tín hiệu hồi phục nhất định. Năm nay, công ty sẽ tiếp tục kiện toàn kênh phân phối thông qua hệ thống phân phối tự doanh song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng nâng cấp hệ thống kinh doanh online, hướng tới nâng cao trải nghiệm mua hàng, minh bạch hóa chính sách và giá cả sản phẩm. Khối kinh doanh online của Vinhomes được kỳ vọng sẽ cùng với hai kênh phân phối còn lại tạo thành kiềng ba chân trong hoạt động kinh doanh bán lẻ bất động sản, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường.

Bên cạnh các dự án đã mở bán trước đó như Vinhomes Ocean Park 1 và Smart City (Hà Nội), Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), Grand Park (TP HCM), Golden Avenue (Móng Cái), Vinhomes sẽ tập trung vào việc triển khai các dự án mới tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 cũng như từng bước xây dựng các dự án nhà ở xã hội.