VĐV golf gợi cảm nhất hành tinh lại gây 'bão mạng": tài năng thế nào mà "hút khách" hơn cả Tiger Woods

Tâm điểm quyến rũ tại US Open 2025

Trong trang phục ôm sát tôn lên vòng một nổi bật, Paige Spiranac xuất hiện tại US Open 2025, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Bộ đồ đen bó sát không chỉ làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo mà còn khiến cô trở thành tâm điểm chú ý, vượt xa các vận động viên thi đấu. Người hâm mộ không ngớt lời khen, gọi Paige vẫn là “nữ hoàng golf gợi cảm” hay “mỹ nhân sân cỏ”. Nhiều người bình luận rằng cô đến xem giải US Open 2025 nhưng lại trở thành "tâm điểm" của ống kính máy quay hơn là những VĐV đang tranh tài.

Người hâm mộ phong cô là “nữ hoàng sân golf” hay “biểu tượng quyến rũ”. Một số ý kiến dí dỏm nhận xét rằng Paige nên hạn chế xuất hiện tại các giải đấu, vì sức hút của cô dễ khiến khán giả và các golfer nam mất tập trung. Sự hiện diện của cô không chỉ làm sôi động giải đấu mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng độc đáo trong làng thể thao.

Paige Spiranac, sinh ngày 26/3/1993 tại Mỹ, cao 1m63, nổi bật với vẻ đẹp và hành trình đầy cảm hứng. Tính đến tháng 1/2025, cô sở hữu hơn 4,4 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường đăng tải hình ảnh trong các bộ trang phục golf đầy phong cách, khoe khéo vóc dáng “bỏng mắt”. Từ sân cỏ đến cuộc sống thường nhật, Paige luôn toát lên sức hút mạnh mẽ, khiến người hâm mộ, đặc biệt là cánh mày râu, mê mẩn. Cô từng đại diện cho thương hiệu Callaway và góp mặt trên các tạp chí uy tín như Golf Digest và Sports Illustrated Swimsuit.

Nữ golfer tài năng, vượt mọi định kiến

Vẻ đẹp không phải là tất cả, Paige Spiranac từng ghi dấu ấn với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Cô cùng đội golf Đại học San Diego State vô địch Mountain West Conference Golf Championship năm 2015. Sau đó, Paige chuyển hướng làm influencer và bình luận viên golf, mang môn thể thao này đến gần hơn với giới trẻ, xóa bỏ định kiến rằng golf chỉ dành cho giới thượng lưu. Năm 2017, cô giành danh hiệu Cactus Tour, khẳng định tài năng từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp năm 2015.

Phong cách thời trang táo bạo của Paige từng gây tranh cãi, với một số ý kiến cho rằng cô tập trung quá nhiều vào hình ảnh, làm mờ đi thành tích chuyên môn. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ cô, xem đây là cách thể hiện cá tính, miễn là tuân thủ quy định giải đấu. Paige vẫn giữ vững phong thái tự tin, định hình hình ảnh nữ golfer hiện đại: quyến rũ, mạnh mẽ và độc lập. Cô truyền cảm hứng cho phụ nữ theo đuổi golf và xuất hiện bên cạnh các ngôi sao như Niall Horan và Rory McIlroy, khẳng định vị thế của mình.

Từ 2023 đến 2025, Paige Spiranac tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng trong làng golf và truyền thông. Năm 2023, cô ra mắt nền tảng OnlyPaige, cung cấp video hướng dẫn golf, livestream và vlog, thu hút đông đảo người hâm mộ. Cùng năm, cô được Vegas Insider xếp hạng là nhân vật golf nổi tiếng thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Tiger Woods, với lượng tìm kiếm cao nhất tại 4 bang và thứ hai tại 32 bang. Paige hài hước chia sẻ: “Tôi cần tích cực hơn trong năm 2024 để chinh phục thêm nhiều bang!”.

Sở hữu ngoại hình cuốn hút, Spiranac khéo léo khoe vẻ đẹp qua những bộ trang phục ấn tượng trên sân golf. Cô hiện có 3,9 triệu người theo dõi trên Instagram, vượt qua cả Tiger Woods, và gần 1 triệu người hâm mộ trên Twitter. Sự quyến rũ và phong cách của Spiranac luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Với tài năng, cá tính và vẻ đẹp, Paige Spiranac không chỉ là “nữ thần golf” mà còn là biểu tượng của sự tự tin và tự do thể hiện bản thân. Dù trên sân golf hay trong các chiến dịch quảng cáo, cô luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn. Trong tương lai, với sức hút và tiềm năng của mình, Paige hứa hẹn sẽ tiếp tục định hình lại hình ảnh của golf, trở thành nguồn cảm hứng cho người hâm mộ toàn cầu.

Tổng hợp