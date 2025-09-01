Bóng hồng 17 tuổi của làng golf Việt: 10 tuổi đã cầm gậy, lập nên “cú hat-trick” lịch sử, 3 năm liên tiếp làm được điều này

Nếu bóng đá từng sản sinh những thần đồng tuổi teen khiến người hâm mộ trầm trồ, thì golf Việt Nam cũng đang sở hữu một cái tên đầy hứa hẹn: Lê Chúc An. Ở tuổi 17, cô gái sinh năm 2008 không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình trong sáng, thần thái tự tin mà còn chinh phục người yêu thể thao bằng tinh thần kỷ luật, nỗ lực không ngừng để đưa golf Việt vươn ra thế giới.

Từ sự tò mò đến niềm đam mê

Golf đến với Chúc An không phải từ một kế hoạch bài bản ngay từ đầu, mà chỉ là sự tò mò trẻ con. Ngày bé, cô từng ngạc nhiên khi thấy những quả bóng nhỏ xíu có thể bay xa hàng trăm mét chỉ sau một cú đánh. Sự hiếu kỳ đó đã đưa Chúc An đến sân tập, rồi cuốn cô vào môn thể thao vốn được xem là kén chọn này. Từ những cú vung gậy vụng về ban đầu, cô bé 10 tuổi ngày ấy dần học được sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và bản lĩnh đối diện với áp lực. Đó là những giá trị mà golf mang lại cho những người cầm gậy

Trong một chia sẻ, Chúc An từng chia sẻ rằng Golf dạy cô hiểu được sự kiên nhẫn đôi khi quan trọng hơn sức mạnh. Cú đánh hôm nay không tốt, nhưng ngày mai có thể sẽ khác nếu mình đủ bền bỉ. Chính triết lý nhỏ ấy đã trở thành động lực để cô bước vào hành trình nhiều thử thách.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, golf là môn thể thao thanh lịch, khoan thai. Nhưng thực tế, đây là cuộc chiến đầy khắc nghiệt với bản thân. Mỗi cú đánh không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chuẩn xác mà còn là sự tập trung tinh thần tuyệt đối. Ở tuổi thiếu niên, việc giữ được sự tĩnh tại ấy là điều không hề dễ.

Lê Chúc An với cúp vô địch Thai LPGA - Tràng An Open 2025. Ảnh: VGA

Thế nhưng, Lê Chúc An lại biến thách thức thành cơ hội. Năm 2022, lần đầu tiên cô gái Hà Nội gây chú ý khi về nhì tại một giải trẻ toàn quốc - một dấu hiệu cho thấy tiềm năng lớn. Một năm sau, tại Giải Vô địch Quốc gia, cô bước lên ngôi cao nhất và chính thức khẳng định vị trí số một của golf nữ Việt Nam.

Giới chuyên môn nhận xét rằng thành công ấy không chỉ đến từ tài năng thiên bẩm, mà còn là kết quả của một cô gái trẻ biết nghiêm túc đầu tư thời gian, công sức cho bộ môn còn khá xa lạ với phần lớn bạn bè đồng trang lứa.

“Bông hồng tuổi teen” trở thành niềm hy vọng trên đấu trường quốc tế

Càng trưởng thành, Chúc An càng chứng minh bản lĩnh. Cô không dừng lại ở danh hiệu quốc nội, mà kiên trì đặt mục tiêu xa hơn: vươn ra quốc tế. Năm 2025, chiến thắng lịch sử tại Tràng An Open - thuộc hệ thống Thai LPGA giúp tên tuổi cô lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng chuyên nghiệp thế giới Rolex Rankings. Đây là cột mốc không chỉ của cá nhân An, mà còn của cả golf Việt, bởi trước đó chưa từng có nữ golfer nào làm được điều tương tự.

Cũng trong năm này, Chúc An lập kỷ lục vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 3 năm liên tiếp, được Hiệp hội Golf Việt Nam gọi là “cú hat-trick lịch sử”, điều chưa từng có trong lịch sử nội dung nữ. Hình ảnh cô gái tuổi teen, dáng người nhỏ nhắn nhưng vung gậy mạnh mẽ trên sân cỏ Gia Lai, trở thành khoảnh khắc biểu tượng cho sự trưởng thành của golf nữ Việt.

Golfer 17 tuổi đạt kỷ lục vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 3 năm liên tiếp. Ảnh: VGA

Lê Chúc An hiểu rõ rằng thành công ngày hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Golf Việt vẫn còn khoảng cách xa so với thế giới, và cô muốn trở thành một phần của hành trình thu hẹp khoảng cách đó. Chúc An ấp ủ kế hoạch du học tại Mỹ, tham gia hệ thống College Golf để tạo một bàn đạp chuyên nghiệp, vừa trau dồi kiến thức vừa tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Trong bối cảnh golf Việt Nam vẫn đang tìm chỗ đứng, sự xuất hiện của những gương mặt trẻ như Lê Chúc An chính là làn gió mới. Câu chuyện của cô không chỉ là chuyện thể thao, mà còn là minh chứng cho việc: chỉ cần có đam mê, kỷ luật và quyết tâm, tuổi tác hay xuất phát điểm không còn là giới hạn.

Ở tuổi 17, Lê Chúc An đã trở thành nhà vô địch quốc gia nhiều năm liền, là nữ golfer Việt đầu tiên ghi danh trên bảng xếp hạng chuyên nghiệp thế giới, và quan trọng hơn cả: là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ dám mơ lớn và dám đi tới cùng.

(Tổng hợp)