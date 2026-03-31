VĐV pickleball số 1 thế giới có mặt tại Việt Nam, ngân hàng Big5 là điểm đến đầu tiên

Anna Leigh Waters giao lưu với người hâm mộ. (Ảnh: MB)

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động gắn với giải đấu PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup, không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của ngôi sao thể thao số 1 thế giới tại Việt Nam, mà còn lan tỏa thông điệp về "tốc độ dẫn đầu" – yếu tố ngày càng mang tính quyết định trong cả thể thao chuyên nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp.

Sự kiện có sự tham gia của Ban lãnh đạo MB, các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu với thông điệp xuyên suốt "When Top 1 Meets Top 1 – Tốc độ để dẫn đầu".

"Trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam vừa diễn ra, chủ trương của Đảng và Nhà nước tiếp tục nhấn mạnh việc đưa thể thao trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển con người toàn diện, góp phần nâng cao thể lực, ý chí và vị thế quốc gia. Thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện mà còn là lĩnh vực góp phần lan tỏa tinh thần cạnh tranh lành mạnh, khát vọng vươn lên và năng lực hội nhập quốc tế", ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội MB cho biết.

Theo định hướng của Ban lãnh đạo, MB tiếp tục kiên định chiến lược phát triển dựa trên nền tảng công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ổn định, hiệu quả. Tốc độ được xác định là một trong những yếu tố trọng tâm, thể hiện ở khả năng rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, cải tiến sản phẩm dịch vụ và nâng cao tốc độ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đặc biệt trong mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), MB tập trung đơn giản hóa quy trình, ứng dụng công nghệ để nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ tài chính theo hướng tốc độ hơn, linh hoạt hơn, đảm bảo năng lực phục vụ phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn của từng doanh nghiệp từ quy mô nhỏ, siêu nhỏ.

Đại diện ngân hàng cho biết, đối với doanh nghiệp, thời điểm tiếp cận nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng không kém quy mô vốn. Việc nâng cao tốc độ xử lý và cung cấp dịch vụ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, tăng tốc vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ở tuổi 18, Anna Leigh Waters được xem là hiện tượng hiếm có của thể thao thế giới khi đồng thời giữ vị trí số 1 ở cả 3 nội dung: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Cô cũng là vận động viên sở hữu 168 huy chương vàng PPA – nhiều nhất trong lịch sử, vượt qua cả tay vợt huyền thoại GOAT Ben Johns.

Chia sẻ tại sự kiện, Anna Leigh Waters nhấn mạnh vai trò của tốc độ trong cả thể thao và tài chính: "Trong cuộc thi đấu chuyên nghiệp, tốc độ là tất cả – bạn nhanh hơn một nhịp là bạn có lợi thế. Tôi rất ấn tượng khi MB SME Banking được xếp hạng #1 về tốc độ trong ngân hàng và dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ. Điều đó cho thấy họ hiểu rõ điều mà tôi luôn tin tưởng: tốc độ và sự chính xác chính là yếu tố tạo nên khác biệt, dù là trên sân đấu hay trong kinh doanh." Cô cũng gửi lời chúc mừng tới MB và đánh giá cao sự tương đồng giữa thể thao đỉnh cao và tài chính hiện đại, nơi mỗi quyết định đều cần được đưa ra đúng thời điểm. Điểm nhấn của sự kiện là các hoạt động giao lưu và trình diễn pickleball, tái hiện trực quan tinh thần "tốc độ – phản xạ – quyết định", qua đó khắc họa rõ nét thông điệp MB đồng hành cùng doanh nghiệp tăng tốc để dẫn đầu.

Anna Leigh Waters tặng quà lưu niệm cho đại diện ngân hàng MB

Tại MB một điểm tương đồng rõ nét giữa thể thao đỉnh cao và tài chính hiện đại: tốc độ là yếu tố quyết định khả năng dẫn đầu. Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, doanh nghiệp – đặc biệt là nhóm SME – không chỉ cần vốn, mà cần nguồn vốn được cung cấp đúng thời điểm, đủ linh hoạt và thích ứng cao để nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Theo công bố gần đây, MB được xếp hạng #1 về tốc độ cấp vốn, với 13,8% doanh nghiệp lựa chọn – cao nhất thị trường. Khảo sát cũng cho thấy 51% doanh nghiệp ưu tiên giải ngân nhanh, 43% quan tâm đến thời gian phê duyệt và 38% đánh giá cao sự đơn giản trong thủ tục. Điều này phản ánh một xu hướng rõ rệt: tốc độ không còn là lợi thế bổ trợ, mà đã trở thành tiêu chí cạnh tranh cốt lõi trong lựa chọn ngân hàng.

Trong những năm gần đây, MB đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện, tập trung rút ngắn quy trình xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng doanh nghiệp. Thông qua các nền tảng số hóa và mô hình phê duyệt tín dụng hiện đại, MB giúp doanh nghiệp từ nhỏ tới lớn đều có thể: Tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn, rút ngắn thời gian ra quyết định tài chính, gia tăng khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh. Đại diện MB chia sẻ tại sự kiện: "Trong thể thao, chậm một nhịp là mất điểm. Trong kinh doanh, Đội ngũ MB thấu hiểu tâm tư của khách hàng doanh nghiệp, chậm một quyết định có thể mất cả cơ hội. Ngân hàng doanh nghiệp của MB (MB SME Banking) luôn ở trong tâm thế sẵn sàng, giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ thời điểm vàng của dòng tiền".

Sự kiện được triển khai với thông điệp xuyên suốt "When Top 1 Meets Top 1 – Tốc độ để dẫn đầu", thể hiện sự gặp gỡ giữa hai biểu tượng: vận động viên số 1 thế giới đại diện cho tốc độ trong thể thao và MB – ngân hàng thuộc nhóm Big5, với định vị MB Doanh nghiệp dẫn đầu về tốc độ cấp vốn.

Thông qua chuỗi hoạt động này, MB tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn với ba trụ cột: Tốc độ – Công nghệ – Khách hàng. Trong đó, tốc độ không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà trở thành tiêu chuẩn vận hành xuyên suốt trong toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ. "When Top 1 Meets Top 1" không chỉ là một sự kiện, mà là cách MB định nghĩa lại vai trò của ngân hàng của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới: không chỉ cung cấp vốn, mà gia tăng năng lực tốc độ – yếu tố quyết định để doanh nghiệp dẫn đầu, qua đó giúp ngân hàng thêm kết nối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ & vừa, hiện hữu trong những lúc khách hàng SME cần giúp sức nhất, không chỉ tại Việt Nam mà trên khu vực.