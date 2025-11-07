Trên mạng xã hội Xiaohongshu gần đây có một bài viết lan nhanh với tiêu đề gây chú ý: “Về già mà sống thế này thì hơn trúng số.”

Không phải vì bài viết cho rằng tiền vô nghĩa mà vì người viết nhấn mạnh một điều rõ ràng rằng khi tuổi đã sang xế chiều, cái đáng giá nhất không hẳn là tài khoản ngân hàng, mà là chất lượng của từng ngày sống: Sức khỏe đủ để tự lo, tâm thái đủ nhẹ để hưởng, và khả năng tài chính đủ để sống có phẩm giá.



Ảnh minh họa.

1. Giữ sức khỏe: vốn liếng thực tế, không thể vay mượn hay chuyển nhượng

Nhiều người trẻ coi sức khỏe là “vốn có thể đầu tư sau này”: làm đi, chịu khổ bây giờ, kiếm tiền đã. Khi đã qua ngưỡng tuổi trung niên, bài toán có vẻ ngược lại: sức khỏe là vốn thực mất đi không thể hoàn vốn bằng tiền.

"Sự khác biệt giữa “sống lâu” và “sống khỏe” là then chốt. Một đời có trăm tuổi mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, phải ăn uống, vệ sinh, đi lại nhờ người chăm sóc, đó không phải là chất lượng sống. Ngược lại, một buổi sáng thức dậy, tự đi chợ, tự nấu cơm, tự ra vườn tưới cây, những việc nhỏ tưởng bình thường lại là biểu hiện của hạnh phúc", tờ Sohu bình luận trong bài viết co tiêu đề "Đây mới là tận hưởng trọn vẹn những năm tháng cuối đời.

Thực tế áp dụng đơn giản: Không cần các liệu pháp chống lão hóa cầu kỳ, cũng không cần tủ thuốc hàng chục loại. Thói quen bền vững như ngủ đủ, ăn điều độ, vận động nhẹ đều đặn, khám sức khỏe định kỳ, hiệu quả hơn tất cả.

Và quan trọng hơn, sức khỏe tinh thần tác động trực tiếp lên sức khỏe thể chất: bớt âu lo, bớt so sánh, giữ nhịp sống vừa phải giúp người già giảm viêm, giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn, vòng tuần hoàn tích cực này không mua được bằng tiền.

Ảnh minh họa.

2. Tâm an nhiên: buông bớt, chọn lọc, sống nhẹ mới là trường thọ của tinh thần

Nhiều nỗi khổ tuổi già không phải sinh từ bệnh tật mà sinh từ tâm. Người già khổ vì lo lắng cho con cháu, bận lòng với lời ra tiếng vào hàng xóm, hay mắc kẹt trong mớ tòng phức của quá khứ. Trong khi đó, người biết tỉnh lại và buông lại có thể tìm được an vui trong những việc rất đời, như đọc sách, trò chuyện bạn già, tưới cây, hoặc đơn giản là ăn bữa cơm ngon với người bạn đời.

Tâm an không phải đồng nghĩa với vô cảm. Đó là thái độ chọn lọc, còn tình cảm thì giữ, còn sân si thì bỏ; còn trách nhiệm thì làm, còn áp lực dư thừa thì trả lại cho người tạo áp lực ấy.

Có người về già vẫn “hừng hực” làm việc, nhưng cũng có người dùng quãng đời này để truyền cảm hứng bằng cách làm tình nguyện, dạy lại nghề, kể lại ký ức. Những việc đó vừa cho người già cảm giác hữu dụng, vừa duy trì kết nối xã hội, chống lại cô đơn,...



3. Tự chủ tài chính: tiền không phải mọi thứ, nhưng không có tiền thì rất dễ mất quyền tự quyết

Chấp nhận một chân lý thực dụng: tiền không mua được mọi thứ, nhưng thiếu tiền sẽ tước đi quyền lựa chọn. Tự chủ tài chính không phải là giàu có quá mức, mà là có đủ để tự chi trả cho những nhu cầu cơ bản và cho những lúc khẩn cấp: viện phí, sửa nhà, chi phí sinh hoạt.

Ảnh minh họa.

Thực tế cho thấy, chuẩn bị tài chính sớm giúp người già yên tâm hơn. Một sổ tiết kiệm dự phòng, một kế hoạch hưu trí rõ ràng, bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ phù hợp, những “lớp đệm” ấy bảo vệ bản thân khi ốm đau. Hơn nữa, tự chủ tài chính cho phép người già theo đuổi sở thích: đi du lịch, học lớp mới, tham gia hoạt động cộng đồng, những trải nghiệm tạo nên giá trị cuộc sống, không phải của cải vật chất.



“Về già mà sống thế này thì hơn trúng số” - câu nói trên Xiaohongshu không phải phép so sánh khinh tiền, mà là một lời nhắc: Một cuộc sống tuổi già có phẩm giá, có niềm vui, có tự do, có kết nối là giá trị lớn lao hơn con số trên tài khoản.

Nếu bạn đang ở tuổi trung niên, hãy coi đây là thời gian để tái cấu trúc, để bắt đầu đầu tư cho sức khỏe, làm gọn tâm trí, và chuẩn bị tài chính. Nếu bạn đã bước vào tuổi xế chiều, hãy cho phép mình buông bớt gánh nặng vô ích, giữ lại điều thiết thực, và xây những thói quen nhỏ nhưng bền vững: một bữa ăn đủ dinh dưỡng, một cuộc trò chuyện thân tình, một khoản tiết kiệm nhỏ, từng bước, từng ngày.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nguồn: Sohu.