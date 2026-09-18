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Về nhà lúc 7h tối, người phụ nữ phát hiện cảnh tượng hoảng hốt ngay mở cửa

| | Tài chính quốc tế

Hình ảnh minh hoạ

Hình ảnh minh hoạ

Ban đầu, người phụ nữ tưởng mảng đen phía trên nhà vệ sinh chỉ là một vùng bóng tối. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, sự thật lại khiến cô

Theo Shin Min Daily News, một phụ nữ họ Liu tại Singapore trở về nhà vào khoảng 19h và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Lúc này, cô bất ngờ nhìn thấy một mảng đen kỳ lạ phía trên tường.

Ban đầu, Liu nghĩ đó chỉ là bóng tối. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận thấy một số côn trùng đang bay xung quanh.

“Khi nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện chúng là ong”, Liu kể.

Đoạn video do cô chia sẻ cho thấy hàng nghìn con ong tập trung thành một cụm dày đặc trên tường nhà vệ sinh.

Hoảng hốt trước cảnh tượng này, Liu lập tức chạy ra ngoài và đóng cửa nhà vệ sinh để ngăn đàn ong bay sang những khu vực khác trong nhà. Sau đó, cô gọi một công ty kiểm soát sinh vật gây hại.

Khoảng 21h, nhân viên của công ty có mặt và tiến hành xử lý đàn ong trong khoảng 30 phút. Nhân viên kiểm soát sinh vật gây hại cho rằng đàn ong có thể đã bay vào căn hộ trong quá trình tìm kiếm nơi ở mới.

“Tôi lập tức tìm kiếm trên mạng và thấy ong thường xây tổ ngoài trời, vì vậy tôi không hiểu tại sao chúng lại xuất hiện trong nhà vệ sinh”, Liu nói.

Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện một đàn ong trong nhà, người dân nên giữ khoảng cách, tránh kích động chúng và liên hệ với người có chuyên môn thay vì tự xử lý.

Theo Shin Min Daily News, Mothership

 


Khánh Linh

Việt Nam hàng ngày

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