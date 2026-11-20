Đó chính là: GS.TS.BS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai; Trưởng Bộ môn Đột quỵ và Bệnh lý mạch máu não, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

GS.TS.BS. Mai Duy Tôn đã dành nhiều năm bền bỉ theo đuổi một mục tiêu: đưa những tiến bộ của y học hiện đại đến gần hơn với người dân, bất kể họ sống ở thành thị hay những vùng miền xa xôi.

Ông là một trong những gương mặt có nhiều đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành đột quỵ tại Việt Nam.

Bước ngoặt trong hành trình nghề nghiệp của bác sĩ Mai Duy Tôn đến từ chuyến tu nghiệp tại Bệnh viện Mayo Clinic (Hoa Kỳ) năm 2007. Tại đây, ông có cơ hội tiếp cận những tiến bộ trong điều trị đột quỵ và nhận ra rằng, giá trị của kỹ thuật y học tiên tiến không chỉ nằm ở khả năng cứu chữa tại các bệnh viện lớn, mà còn ở việc có thể chuyển giao, ứng dụng rộng rãi để nhiều người bệnh được hưởng lợi.

GS Mai Duy Tôn

Năm 2009, ông tiên phong triển khai kỹ thuật tiêu huyết khối tại Bệnh viện Bạch Mai, mở ra hướng điều trị mới cho người bệnh nhồi máu não cấp. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển chuyên ngành đột quỵ tại bệnh viện.

Tháng 10/2020, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai chính thức được thành lập và ông được giao trọng trách Giám đốc Trung tâm. Đảm nhận nhiệm vụ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông cùng tập thể vừa xây dựng tổ chức, phát triển chuyên môn, vừa duy trì hoạt động cấp cứu và điều trị.

Từ quy mô tiếp nhận khoảng 10.000 người bệnh mỗi năm, Trung tâm phát triển lên 15.000 ca mỗi năm.

Đặc biệt, dưới sự điều hành của ông, đơn vị được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Advanced Stroke Center (Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu) – cấp chứng nhận cao nhất trong hệ thống công nhận trung tâm đột quỵ của tổ chức này. Đây cũng là lần đầu tiên một cơ sở y tế Việt Nam đạt được chứng nhận ở cấp độ này.

Tháng 7/2025, những đóng góp chuyên môn của cá nhân ông tiếp tục được WSO ghi nhận bằng giải thưởng “Cá nhân xuất sắc”, ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành đột quỵ.

Góp công phát triển 60 trung tâm đột quỵ trên cả nước

Một dấu ấn nổi bật trong hành trình của GS.TS.BS. Mai Duy Tôn là những chuyến đi đến các cơ sở y tế tuyến dưới, đặc biệt tại những địa bàn xa xôi, khó khăn.

Từ Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mường Khương, Mộc Châu, Vân Hồ đến huyện đảo Phú Quý, ông cùng đồng nghiệp trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và thiết lập hệ thống hội chẩn từ xa. Mục tiêu là giúp bác sĩ tuyến dưới có thêm năng lực nhận diện, xử trí và điều trị đột quỵ kịp thời, giảm sự phụ thuộc vào các bệnh viện tuyến cuối.

Những nỗ lực này góp phần hình thành và phát triển mạng lưới hơn 60 đơn vị, khoa, trung tâm đột quỵ trên cả nước.

Song song với công việc điều trị, GS.TS.BS. Mai Duy Tôn dành nhiều tâm huyết cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Năm 2022, khi Bộ môn Đột quỵ và Bệnh lý mạch máu não thuộc Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN) được thành lập, ông đảm nhận cương vị Trưởng Bộ môn.

Đến nay, ông đã hướng dẫn thành công 6 tiến sĩ, hiện tiếp tục hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh và hơn 40 học viên sau đại học. Với ông, đào tạo không đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà còn là quá trình chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện tư duy chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc.

Trong nghiên cứu khoa học, ông đã công bố 130 bài báo trong nước và 70 bài báo quốc tế, đồng thời tham gia biên soạn nhiều giáo trình, sách chuyên khảo. Các công trình nghiên cứu góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc chuẩn hóa phác đồ điều trị đột quỵ tại Việt Nam.

Năm 2026, dấu ấn nghiên cứu của ông tiếp tục được mở rộng khi nhóm nghiên cứu “Cá thể hóa điều trị đột quỵ não trong kỷ nguyên công nghệ số” do ông làm trưởng nhóm được ĐHQGHN công nhận là Nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Hướng nghiên cứu tập trung ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa điều trị theo đặc điểm của từng người bệnh.

Ông cũng thúc đẩy các dự án ứng dụng công nghệ trong dự báo và phòng ngừa đột quỵ, tiêu biểu là VNPreventStroke, hướng tới nâng cao năng lực phòng bệnh cho cộng đồng.

Ngày 19/11/2025, ở tuổi 49, Mai Duy Tôn chính thức được phong hàm Giáo sư. Cùng năm, ông nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Giải Nhì Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực Y dược.

Ở ông, hình ảnh người thầy thuốc tuyến đầu và người thầy giáo vẫn song hành: một người nỗ lực giành lại cơ hội sống cho từng bệnh nhân, một người bền bỉ xây dựng đội ngũ kế cận để những thành quả y học tiếp tục được nối dài.