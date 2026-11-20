Nằm dưới chân núi phía bắc dãy Côn Lôn, Dã Ngưu Câu là khu vực thung lũng sông và di chỉ tranh khắc đá thuộc Công viên địa chất toàn cầu Côn Lôn Thanh Hải, Trung Quốc. Dù mang đặc trưng của vùng cao lạnh thiếu oxy với độ cao phần lớn vượt mức 3.900 mét và một số khu vực lên tới hơn 4.500 mét, nơi đây lại được xem là một trong những điểm tập trung sự đa dạng sinh học cao bậc nhất của dãy Côn Lôn.

Trước đó, giới khoa học đã từng ghi nhận hàng loạt loài động vật hoang dã quý hiếm sinh sống tại khu vực này như báo tuyết, bò Tây Tạng hoang hay lừa hoang Tây Tạng.

Mới đây, trong quá trình tổng hợp dữ liệu thu hồi từ hệ thống camera giám sát hồng ngoại đặt trong tự nhiên, đội ngũ nghiên cứu khoa học địa phương đã đón nhận một phát hiện đầy bất ngờ.

Tại một điểm giám sát nằm ở khu vực khe núi, ống kính đã lần lượt ghi lại hình ảnh của hai cá thể sói lửa (Dhole) - loài vật còn được gọi là loài sài tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Khi đi ngang qua vị trí đặt máy, cả hai đã dừng chân trong chốc lát, để lộ thể trạng hoàn toàn bình thường cùng bộ lông dày, bông xốp, cho thấy sức khỏe và trạng thái sinh tồn hết sức khả quan.

Ngoại hình giống sói lai cáo và vị trí đứng đầu tứ đại mãnh thú

Trong dân gian Trung Quốc, sói lửa vốn quen thuộc với nhiều tên gọi như "chó sài" hay "chó lông đỏ". Loài thú này gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo tựa như con lai giữa sói và cáo: phần thân hình mang dáng dấp của loài sói, song chiếc mõm lại nhọn và hẹp đặc trưng như cáo, tạo cảm giác giảo hoạt hơn hẳn so với chó nhà hay các loài sói khác. Xét về vóc dáng, sói lửa nhỏ bé hơn rất nhiều so với sói xám, chỉ tương đương một con chó cỡ trung bình với trọng lượng trưởng thành dao động từ 15-32 kg.

Dù sở hữu thân hình khiêm tốn như vậy, sói lửa vẫn được xếp ở vị trí đầu tiên trong cụm từ "sài lang hổ báo" - đứng trên cả hổ và báo vốn là những kẻ săn mồi đỉnh cao trên chuỗi thức ăn. Lý do không nằm ở sức mạnh của từng cá thể đơn lẻ, mà bắt nguồn từ bản tính cực kỳ hung tàn cùng hiệu suất săn mồi theo bầy đàn đáng nể.

Trên mạng từng lan truyền câu chuyện về nhiều sự việc xảy ra tại Ấn Độ, nơi các đàn sói lửa dám vây công cả hổ Bengal. Càng giao chiến chúng càng hăng máu, tận dụng triệt để sự hung hãn và lợi thế áp đảo về số lượng để bào mòn thể lực khiến con hổ kiệt quệ rồi cắn chết sống.

Sự dữ tợn của sói lửa từng in sâu vào ký ức dân gian tại nhiều vùng nông thôn, đến mức người lớn thường dọa trẻ nhỏ không nghe lời hoặc hay khóc đêm rằng "chó sài sẽ tha con đi". Cách thức kết liễu con mồi của chúng cũng mang nét tàn khốc riêng biệt.

Thay vì cắn khóa cổ cho con mồi tắt thở rồi mới từ từ thưởng thức như hổ hay báo, đàn sói lửa đồng loạt lao vào truy đuổi và cắn xé liên miên khiến nạn nhân đầm đìa máu cho tới lúc kiệt sức gục ngã. Trong nhiều trường hợp, con mồi thậm chí còn chưa kịp ngừng thở nhưng cả đàn đã bắt đầu xâu xé chia thịt.

Cấu trúc bầy đàn linh hoạt và tuyệt chiêu huýt sáo gọi đồng bọn

Là loài động vật ưa sống tập thể, sói lửa duy trì một mô hình bầy đàn vừa phức tạp vừa linh hoạt. Một nhóm nhỏ thường quy tụ khoảng 5-12 cá thể dưới sự dẫn dắt của một con cái lớn tuổi, còn thành viên bên dưới chủ yếu gồm các con đực cùng lứa con non.

Ở những khu vực có mật độ phân bố cao hơn, nhiều nhóm nhỏ có thể nhập lại thành một đại gia đình đông đảo.

Đáng chú ý, thế hệ con khi lớn lên không vội tách đàn ngay mà tiếp tục ở lại hỗ trợ bố mẹ chăm sóc đàn em nhỏ trong một khoảng thời gian. Vào ngày thường, chúng chia thành các nhóm nhỏ đi kiếm ăn vào buổi sáng rồi tối về tụ họp nghỉ ngơi chung; chỉ khi nhắm vào con mồi cỡ lớn, toàn bộ bầy mới hợp sức ra tay.

Xét trong toàn bộ họ chó còn tồn tại đến ngày nay, sói lửa được đánh giá là loài có năng lực săn mồi xuất sắc nhất, đồng thời linh hoạt và giàu kỹ năng bậc nhất. Không chỉ biết bơi lội và leo trèo vách đá giỏi, chúng còn sở hữu sức bật ấn tượng với khả năng nhảy xa hơn 3 mét ngay tại chỗ và dễ dàng vượt qua những khe sâu rộng 5-6 mét khi lấy đà chạy nước rút.

Trong sinh hoạt thường ngày, trò chơi yêu thích nhất của đàn sói lửa cũng chính là nhảy cao. Đặc biệt, khả năng giao tiếp của chúng cực kỳ phong phú khi các nhà khoa học đã phân loại được tới 11 dạng tiếng kêu khác nhau, nổi bật nhất là âm thanh tương tự tiếng huýt sáo dùng để gọi đồng bọn tới phối hợp vây bắt mỗi khi phát hiện con mồi.

Trước thập niên 1980, sói lửa từng xuất hiện dày đặc tại Trung Quốc, tới mức người dân sống ở vùng đồi núi phía nam sáng sớm mở cửa còn có thể bắt gặp vài con nhảy nhót đùa nghịch ngay trên bờ ruộng. Tuy nhiên, kể từ sau giai đoạn đó, số lượng quần thể đã lao dốc nghiêm trọng khiến mật độ phân bố ở các vùng hiện nay đều ở mức thấp.

Ngay tại Dã Ngưu Câu thuộc dãy Côn Lôn, sự hiện diện của chúng hiếm hoi đến mức không phải năm nào cũng lọt vào ống kính, thường phải cách một năm hoặc thậm chí hai đến ba năm mới có ghi nhận lẻ tẻ. Dẫu vậy, cùng với xu hướng cải thiện liên tục của môi trường sinh thái trên phạm vi toàn quốc, quần thể sói lửa đang từng bước cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực.