Khi thời tiết chuyển lạnh, những món cá kho nóng hổi, cá hấp gừng hay cá chiên giòn thường được nhiều gia đình lựa chọn. Cá không chỉ dễ chế biến mà còn cung cấp protein chất lượng cao, axit béo omega-3, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Trong số các loại cá biển phổ biến, cá thu, cá đù vàng và cá hố được nhiều người sành ăn ưa chuộng. Đây đều là những loại cá thường được khai thác tự nhiên, có hương vị đặc trưng và khó nuôi thương mại đại trà. Nếu bắt gặp cá tươi ngoài chợ, bạn có thể cân nhắc mua về đổi món cho gia đình.

1. Cá thu

Cá thu là loại cá biển quen thuộc, có thịt chắc, vị béo và thơm. Cá có thể chế biến thành nhiều món như kho, nướng, hấp, nấu canh hoặc làm chả. Đặc biệt, vào những ngày lạnh, một đĩa cá thu kho gừng, tiêu ăn cùng cơm nóng luôn là lựa chọn hấp dẫn.

Điểm đáng chú ý của cá thu là hàm lượng protein chất lượng cao và axit béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Đây là những chất béo có lợi, góp phần hỗ trợ hoạt động của tim mạch và não bộ. Cá thu còn cung cấp vitamin B12, vitamin D và một số khoáng chất, giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng trong khẩu phần.

Khi mua, nên chọn cá có mắt trong, mang đỏ tươi, da sáng và thịt đàn hồi. Tránh cá có mùi ôi, phần thịt nhũn hoặc chảy dịch bất thường. Cần lưu ý cá thu có nhiều loài khác nhau, hàm lượng thủy ngân cũng không giống nhau. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên lựa chọn đúng loài cá theo khuyến cáo an toàn thực phẩm.

2. Cá đù vàng

Cá đù vàng, còn gọi là cá lù đù vàng, nổi bật với phần thịt trắng, vị ngọt nhẹ và khá mềm. Đây là loại cá biển được nhiều người ưa chuộng vì dễ ăn, có thể chế biến thành nhiều món như hấp, chiên, kho hoặc nấu canh.

Cá đù vàng cung cấp protein chất lượng cao, vitamin nhóm B và các khoáng chất như phốt pho, selen. Những dưỡng chất này góp phần duy trì hoạt động chuyển hóa và hỗ trợ các chức năng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, không nên xem cá đù vàng là thực phẩm có khả năng chữa bệnh hay bồi bổ đặc hiệu.

So với những loại cá nhiều dầu, cá đù vàng có vị thanh hơn, phù hợp với người thích món ăn nhẹ nhàng.

Khi chọn mua, hãy ưu tiên cá có mắt sáng, mang đỏ hồng, thân nguyên vẹn và thịt săn chắc. Với cá đông lạnh, cần kiểm tra bao bì, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản. Không nên mua cá có dấu hiệu rã đông nhiều lần hoặc có mùi lạ.

3. Cá hố

Cá hố, còn được gọi là cá đao biển, có thân dài, dẹt và màu trắng bạc đặc trưng. Đây là loại cá biển quen thuộc tại nhiều khu chợ, được yêu thích nhờ thịt mềm, vị béo nhẹ và dễ chế biến.

Cá hố cung cấp protein, chất béo không bão hòa và một số vitamin, khoáng chất. Thành phần dinh dưỡng có thể thay đổi tùy kích thước, loài và mùa khai thác. Nhờ hương vị đặc trưng, cá hố thường được dùng để chiên, kho hoặc nấu canh.

Trong những ngày trời lạnh, cá hố chiên vàng là món ăn hấp dẫn. Cá được cắt khúc, ướp một chút muối, tiêu và gừng rồi áo lớp bột mỏng trước khi chiên. Thành phẩm có lớp ngoài vàng giòn, bên trong mềm ngọt. Tuy nhiên, nếu muốn hạn chế dầu mỡ, bạn có thể thay bằng món cá hố kho cà chua hoặc hấp hành gừng.

Khi sơ chế, cần làm sạch phần bụng, loại bỏ nội tạng và rửa nhẹ để tránh làm nát thịt. Cá hố có thân dài, dễ bị dập trong quá trình vận chuyển nên cần quan sát kỹ độ tươi. Không nên mua cá có mùi khai, mùi ôi hoặc thịt mềm nhũn.

Cá hố là loại cá biển thường được khai thác tự nhiên. Việc nuôi thương mại gặp khó khăn do đặc điểm sinh học và tập tính của cá, vì vậy nguồn cá bán trên thị trường chủ yếu đến từ hoạt động đánh bắt. Đây cũng là lý do nhiều người thích chọn cá hố tươi theo mùa.

Ăn cá mùa đông thế nào để tốt cho sức khỏe?

Cá là nguồn protein tốt, nhưng lợi ích dinh dưỡng còn phụ thuộc vào khẩu phần và cách chế biến. Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), từng chia sẻ trên Báo Thanh Niên rằng người trưởng thành nên ăn cá biển béo như cá thu, cá trích, cá mòi, cá cơm và cá hồi khoảng 2-3 bữa mỗi tuần để bổ sung omega-3. Bác sĩ cũng khuyến nghị ưu tiên hấp, nướng hoặc áp chảo thay vì chiên rán thường xuyên.

Vì vậy, bạn có thể luân phiên cá thu, cá đù vàng và cá hố trong thực đơn, kết hợp với rau xanh, củ quả để bữa ăn cân bằng hơn. Nên hạn chế tẩm ướp quá mặn, chiên ngập dầu hoặc sử dụng thường xuyên các món cá chế biến sẵn.

Khi mua cá, hãy ưu tiên nơi bán uy tín, chọn cá tươi và bảo quản lạnh đúng cách. Người mang thai, trẻ nhỏ cần chú ý lựa chọn loài cá có hàm lượng thủy ngân thấp, không nên đánh đồng mọi loại cá biển về mức độ an toàn.

Mùa đông, một bữa cá nóng hổi không chỉ giúp đổi vị mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết. Nếu gặp cá thu, cá đù vàng hoặc cá hố tươi ngoài chợ, bạn có thể chọn mua tùy sở thích và ngân sách. Điều quan trọng nhất vẫn là chọn đúng cá, bảo đảm độ tươi và chế biến hợp lý.