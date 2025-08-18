Vị Chủ tịch công ty chứng khoán trẻ nhất Việt Nam "bỏ túi" thêm hơn trăm tỷ chỉ sau 1 đêm

Trước áp lực bán chốt lời dâng cao, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp điều chỉnh đầu tiên sau nhiều phiên liên tiếp lập đỉnh. Dù vậy, cổ phiếu DSC cùng VIX, ORS vẫn bật tăng kịch trần và trở thành điểm sáng của nhóm chứng khoán.

Thị giá DSC “trắng bên bán” chốt phiên 15/8 lên mức 19.550 đồng/cp, cao nhất trong vòng 9 tháng (kể từ tháng 11/2024). Khối lượng giao dịch tại cổ phiếu này cũng tăng mạnh đạt gần 980.000 đơn vị, mức cao nhất hơn 1 năm trở lại đây.

Chủ tịch HĐQT DSC là ông Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1995) hiện đang sở hữu gần 73 triệu cổ phiếu DSC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 35,64%. Ngoài ra, anh còn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư NTP. Công ty này hiện đang sở hữu 70 triệu cổ phiếu DSC, tương ứng tỷ lệ 34,17%.

﻿Như vậy, tính cả tài sản sở hữu trực tiếp và gián tiếp, Chủ tịch Nguyễn Đức Anh đang có trong tay khoảng 143 triệu cổ phiếu DSC, tương ứng khối tài sản lên tới 2.796 tỷ đồng, tăng thêm 180 tỷ đồng chỉ sau phiên giao dịch 15/8.

Được biết, Nguyễn Đức Anh là con trai của ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch Tập đoàn Thành An và cũng là cháu trai của ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn Thành Công (TC Group). Đây là một doanh nghiệp có tiếng trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị này còn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính - ngân hàng...

Về kết quả kinh doanh quý 2/2025, DSC ghi nhận doanh thu đạt 123 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 56 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, DSC đạt doanh thu 254 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ 6T/2024, đạt 99% kế hoạch 6T/2025, hoàn thành 45% kế hoạch năm 2025) và lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 123 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ 6T/2024 và đạt 47% kế hoạch năm 2025).

Về kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm 2025, ông Trần Minh Toản – Giám đốc Tài chính CTCP Chứng khoán DSC cho biết, Ban Lãnh đạo DSC đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn các phương án chiến lược để tối việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thúc đẩy các mảng hoạt động chính của Công ty. Đồng thời, DSC cũng dự phòng các kịch bản ứng phó trước những biến động tiêu cực và nỗi lo suy thoái kinh tế cùng bất ổn chính trị leo thang trên toàn cầu có thể tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai gần.