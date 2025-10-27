Vì sao Bãi Tôm viral khắp TikTok mà vẫn không "trụ" nổi?

Vừa mới đây, thông tin về việc Bãi Tôm - một quán ăn khá nổi tiếng giữa trung tâm Hà Nội - chính thức đóng cửa đã khiến nhiều người chú ý. Điều đáng nói, đây không phải là một cái tên xa lạ, bởi rất nhiều người đã biết tới Bãi Tôm nhờ hàng loạt clip viral trên TikTok, khiến món hải sản cajun của quán nhận nhiều sự quan tâm.

Vậy điều gì khiến một thương hiệu từng được chú ý đến vậy lại không thể "trụ" lại giữa thị trường F&B sôi động của Hà Nội?

Bãi Tôm hot tới mức nào?

Bãi Tôm là một quán ăn chuyên về ẩm thực Mỹ, nổi bật nhất là các món hải sản sốt Cajun - phong cách ăn uống vốn được du nhập từ phương Tây. Dù chỉ mới hoạt động hơn 1 năm, quán nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách làm hình ảnh chỉn chu, đẹp mắt và không ngừng "bắt trend" trong những ngày lễ hoặc dịp đặc biệt.

Bãi Tôm gây chú ý bởi cách làm truyền thông và hình ảnh ấn tượng

Đáng chú ý, Bãi Tôm không chỉ bán món ăn, mà còn xây dựng hình ảnh thương hiệu trên TikTok rất bài bản. Mỗi video đều được quay dựng cẩn thận, từ góc máy, ánh sáng đến âm nhạc, khiến món ăn trở nên hấp dẫn và "gây thèm" ngay cả qua màn hình điện thoại. Có video đạt đến triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận tương tác.

Tài khoản TikTok của quán đạt hơn 78k lượt theo dõi, một con số mà không nhiều hàng quán có thể đạt được. Cũng nhờ đó, hình ảnh của Bãi Tôm từng trở thành "gương mặt thân quen" trong cộng đồng yêu ẩm thực Hà Nội đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, khi thông tin quán đóng cửa được đăng tải, không ít người tỏ ra bất ngờ và tiếc nuối.

Kênh TikTok của Bãi Tôm

Viral rầm rộ nhưng vẫn không "trụ" nổi: Vì sao?

Theo chia sẻ chính thức từ kênh TikTok của Bãi Tôm, quán đã quyết định dừng hoạt động sau ngày 25/10. Trong clip chia tay, đại diện quán cũng thẳng thắn nói về những lý do dẫn đến quyết định này, và phần nào lý giải cho nghịch lý "viral mà vẫn phải đóng cửa".

Bài đăng thông báo đóng cửa của Bãi Tôm

Thứ nhất, thị trường F&B quá khốc liệt. Bãi Tôm thừa nhận bản thân chỉ là một trong rất nhiều cái tên phải rời cuộc chơi trong thời gian qua - khi các chi phí vận hành, thuê mặt bằng và nhân sự đều tăng mạnh, trong khi sức mua lại giảm.

Thứ hai, quán thừa nhận đã sai lầm "ngay từ đầu" khi lựa chọn sản phẩm kinh doanh. Món hải sản Cajun dù hấp dẫn nhưng vẫn là món ăn khá kén người ăn, không phù hợp khẩu vị số đông. Trong khi đó, khách Việt, đặc biệt là khách Hà Nội, thường ưu tiên những món quen thuộc, dễ ăn, ít mùi và hợp khẩu vị cơm nhà hơn.

Thứ ba, chi phí mặt bằng và vận hành cao. Quán nằm ở trung tâm, không gian rộng, đầu tư thiết kế chỉn chu - đồng nghĩa với gánh nặng chi phí lớn. Khi khách buổi trưa thưa thớt, doanh thu không đủ bù, mô hình trở nên khó duy trì lâu dài.

Quán chia sẻ về những lý do phải đóng cửa

Sau những chia sẻ về lý do phải dừng hoạt động, phần bình luận dưới video của Bãi Tôm ngập tràn ý kiến. Nhiều người đồng cảm, nhưng cũng có không ít góp ý thẳng thắn.

Có người đồng tình rằng việc bán hải sản cũng là lý do khiến quán vắng khách buổi trưa: "Ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà ở Hà Nội thì cửa hàng hải sản chỉ bán tốt nhất là từ 18h trở đi... Chứ ban ngày người ta không ăn hải sản".

Đáng chú ý, khá nhiều bình luận chỉ ra rằng chất lượng món ăn không tương xứng với giá tiền, nên khó giữ chân khách hàng:

- Không phải kén khách mà do chất lượng không xứng đáng giá thành. Chứ quán viral vậy nếu khách ưng thì sẽ quay lại nhiều lắm. Buffet hải sản bây giờ tầm 500k - 600k mà ăn Bãi Tôm giá ngang ngửa. Đi ăn buffet tôm hùm đất còn ế không ai ăn cơ.

- Chuẩn rồi, phải nhìn nhận đúng sự thật là chất lượng của sản phẩm không đủ để giữ chân khách hàng.

- Tệp khách trẻ mà giá thì quá đắt. Quan trọng là xuyên suốt feedback "chán, mặn, không ngon..." nhưng mà không hề có sự điều chỉnh. Trưa vắng khách cũng không thể linh hoạt cho ra sản phẩm ngách phù hợp với bữa trưa . Bên cạnh đó thì sản phẩm key ko phù hợp lại không linh hoạt để thay đổi mới là lý do chính.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối, bởi dù sao Bãi Tôm cũng là một quán ăn chịu khó đầu tư bài bản cho hình ảnh, tạo nên thương hiệu chuyên nghiệp trên TikTok - cũng là 1 điều đáng học hỏi.

(Ảnh minh hoạ)

Câu chuyện của Bãi Tôm thêm một lần cho thấy: viral không đồng nghĩa với bền vững. Một thương hiệu có thể nổi nhờ hình ảnh đẹp, video triệu view, nhưng để tồn tại và phát triển lâu dài, điều cốt lõi vẫn là sản phẩm thực tế, trải nghiệm của khách hàng và mô hình kinh doanh phù hợp.

Với những hàng quán đang "làm truyền thông tốt", câu chuyện của Bãi Tôm là lời nhắc rằng: Viral có thể khiến khách đến lần đầu, nhưng chỉ món ăn và dịch vụ mới khiến họ quay lại thêm nhiều lần nữa.

(Nguồn: Bãi Tôm)