Vì sao bão số 10 Bualoi di chuyển tốc độ gấp đôi cơn bão khác, gây tác động thế nào?

Chiều ngày 27-9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chia sẻ về đặc điểm của cơn bão số 10 Bualoi và những tác động trong thời gian tới.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

- Phóng viên: Bão số 10 Bualoi có điểm khác biệt như thế nào về cường độ và mức độ nguy hiểm so với những cơn bão gần đây trên Biển Đông, thưa ông?

+ Ông Hoàng Phúc Lâm: Bão số 10 Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần, cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía Tây của bão gây mưa lớn. Dù trên biển, cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đầu liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9. Bão đi nhanh, phương án dự báo khá phân tán, do vậy cần cập nhật diễn biến của cơn bão liên tục, tăng cường tuyên truyền chủ động phương án ứng phó với phương án bão mạnh khoảng cấp 12.

Bão số 10 Bualoi di chuyển rất nhanh, nguyên nhân vì sao?

+ Đặc điểm của bão số 10 là di chuyển nhanh. Hiếm có cơn bão nào di chuyển với tốc độ 30-35 km/giờ, có lúc lên tới 40 km/giờ. Thông thường cơn bão sẽ di chuyển trung bình với tốc độ 10-15 km/giờ, nếu đi chậm hơn là 5-10 km/giờ, thậm chí có cơn bão chỉ đi với tốc độ 3-5 km/giờ.

Tốc độ di chuyển của cơn bão này giống như tốc độ di chuyển của bão Haiyan (2013). Nguyên nhân khiến cơn bão đi nhanh là do áp cao cận nhiệt đới (tức hệ thống hoàn lưu quy mô lớn tồn tại ở nhiều tầng khí quyển khác nhau) dẫn dắt. Hiện tại, áp cao rất mạnh nên dẫn đường cho cơn bão đi với tốc độ rất nhanh. Những ngày gần đây, áp cao nhiệt đới duy trì cường độ mạnh, không suy yếu nên khó làm giảm tốc độ của bão.

Trong khí tượng, cơn bão di chuyển chậm, khả năng tích tụ năng lượng dễ hơn và dễ đổi hướng, thay đổi đặc điểm của bão. Vì vậy, với cơn bão số 10 Bualoi nếu đi nhanh như vậy sẽ khó thay đổi về hướng và đặc điểm.

Về tác động, nếu bão đi đi nhanh, độ lướt càng nhanh. Thời gian chịu gió mạnh và mưa lớn càng mạnh nhưng không kéo dài. Song, cần lưu ý, tổng lượng mưa 200-400 mm nếu diễn ra trong thời gian ngắn sẽ gây lũ quét, sạt lở đất và nguy cơ ngập úng đô thị.

- Dự báo bão số 10 đang có hướng đi như thế nào và khu vực nào có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp, thưa ông?

+ Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28-9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Dự báo tác động của bão trên đất liền, về gió mạnh từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ nay đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

- Vậy, ông có khuyến cáo gì với chính quyền và người dân trong phòng, chống bão số 10 Bualoi?

+ Bão đi nhanh, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu. Mưa lớn xảy ra trước, ngay từ chiều tối nay. Mưa dịch dần từ Quảng Ngãi ra Bắc Bộ.

Trên đất liền, từ chiều 28-9, gió bão sẽ mạnh dần lên trên khu vực Quảng Trị - Thanh Hóa. Với chính quyền cần tăng cường tuyên truyền và chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh khi có bão, áp thấp nhiệt đới; luôn cảnh giác, theo dõi sát các dự báo, cảnh báo về hoạt động của các cơn bão trên khu vực Biển Đông.

Với người dân cần cập nhật thông tin dự báo qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của chính quyền địa phương về các biện pháp phòng chống bão, kế hoạch di dân, cấm biển...

- Xin cảm ơn ông!