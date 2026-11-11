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Vì sao bật quạt thông gió cả tiếng mà nhà tắm vẫn ẩm ướt? Nguyên nhân ít gia đình để ý

| | Sống

Quạt thông gió hoạt động liên tục nhưng nhà tắm vẫn ẩm ướt, nguyên nhân đôi khi nằm ở một chi tiết rất dễ bị bỏ qua.

Quạt thông gió là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt ở những căn hộ có phòng tắm kín, ít cửa sổ. Sau khi tắm, nhiều người thường bật quạt để hút hơi nước, hạn chế mùi khó chịu và giúp không gian nhanh khô ráo.

Thế nhưng, không ít trường hợp quạt đã chạy hàng chục phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ, mà gương vẫn mờ, tường còn đọng nước và nền nhà lâu khô. Một số gia đình cho rằng quạt có công suất quá nhỏ hoặc đã xuống cấp nên tìm cách thay thiết bị mới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thông gió nhà ở, hiệu quả hút ẩm không chỉ phụ thuộc vào công suất quạt. Ngay cả khi thiết bị hoạt động bình thường, cách bố trí phòng tắm vẫn có thể khiến quá trình lưu thông không khí bị hạn chế.

Vì sao quạt thông gió chạy liên tục nhưng nhà tắm vẫn ẩm?

Theo Home Ventilating Institute (HVI), tổ chức chuyên về thông gió dân dụng tại Mỹ, quạt hút cần có nguồn không khí thay thế để đưa lượng không khí ẩm ra ngoài hiệu quả.

Nói cách khác, khi quạt đẩy không khí từ phòng tắm ra ngoài, một lượng không khí khác phải có đường đi vào để bù lại.

Đây chính là chi tiết nhiều gia đình ít chú ý: khoảng hở dưới cánh cửa phòng tắm .

Nếu cửa được lắp quá sát nền, có gioăng kín hoặc gần như không có đường cấp không khí, quạt có thể gặp khó khăn trong việc hút khí ra ngoài. Vì vậy, dù động cơ vẫn quay, lượng không khí thực sự được trao đổi có thể thấp hơn mong đợi.

HVI khuyến nghị cửa phòng tắm nên có khoảng hở phù hợp, thường khoảng 1,9cm phía dưới , để không khí có thể đi vào. Với những thiết kế đặc biệt, có thể sử dụng ô thông gió trên cửa hoặc giải pháp cấp khí khác.

Tuy nhiên, không nên tự ý cắt hoặc tháo gioăng cửa, đặc biệt với cửa có yêu cầu chống cháy hoặc chống nước, khi chưa được người có chuyên môn đánh giá.

Ngoài ra, hiệu quả thông gió còn phụ thuộc vào đường ống dẫn khí. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), quạt cần đưa không khí ẩm trực tiếp ra ngoài nhà, thay vì chỉ đẩy hơi nước vào trần giả hoặc các khoang kín.

Đường ống quá dài, nhiều khúc gấp, bị tắc hoặc lắp đặt sai cũng có thể làm giảm hiệu quả hút.

Vậy gia đình nên xử lý thế nào?

Trước tiên, hãy kiểm tra và vệ sinh lưới quạt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tiếp đó, quan sát xem cửa phòng tắm có đường cấp không khí phù hợp hay không và kiểm tra tình trạng đường ống thoát khí.

HVI cũng khuyến nghị duy trì quạt hoạt động ít nhất 20 phút sau khi tắm . Tuy nhiên, thời gian thực tế có thể thay đổi tùy diện tích phòng, lượng hơi nước và hiệu quả hệ thống.

Bên cạnh đó, việc gạt nước đọng trên sàn, lau những bề mặt quá ướt tránh để khăn tắm ẩm chất đống cũng giúp phòng nhanh khô hơn.

Như vậy, nếu quạt thông gió chạy liên tục mà nhà tắm vẫn ẩm, gia đình không nên vội kết luận thiết bị bị hỏng. Đôi khi, vấn đề nằm ở cách không khí lưu thông, một chi tiết nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sử dụng hàng ngày.

Theo HVI, EPA, DOE

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Theo Nguyệt Phạm

Phụ Nữ Mới

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