Vì sao các phú bà Trung Quốc ưa đeo ngọc phỉ thúy?

Trong làng thời trang và làm đẹp châu Á, khó ai có thể phủ nhận sức hút đặc biệt của ngọc phỉ thúy – loại ngọc quý hiếm được mệnh danh là "báu vật của phương Đông". Không chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá triệu đô, ngọc phỉ thúy còn là món trang sức quen thuộc trên tay nhiều phú bà Trung Quốc.

Biểu tượng địa vị và quyền lực

Ngọc phỉ thúy, đặc biệt là dòng cao cấp với sắc xanh ngọc trong vắt – còn gọi là "Imperial Jade", từ lâu đã được coi là thước đo địa vị xã hội. Trong lịch sử, chỉ giới quý tộc và hoàng thất mới đủ khả năng sở hữu loại ngọc này. Đến nay, hình ảnh những quý bà thành đạt đeo vòng phỉ thúy vẫn gắn liền với sự sang trọng, quyền lực và địa vị mà không món trang sức nào khác có thể thay thế.

Phong thủy và niềm tin vào sự bảo hộ

Văn hóa Trung Hoa luôn xem ngọc là vật mang năng lượng tích cực. Người ta tin rằng phỉ thúy có khả năng chiêu tài, trấn an và bảo hộ sức khỏe . Nhiều câu chuyện dân gian còn lưu truyền rằng khi gặp tai ương, chiếc vòng ngọc có thể "thay" chủ nhân gánh vận hạn – ngọc vỡ nhưng người bình an. Chính niềm tin này càng khiến phú bà Trung Quốc trân trọng và gắn bó với món trang sức tưởng như vô tri nhưng lại đầy linh khí.

Ngọc và những phẩm chất cao quý

Không chỉ đẹp ở vẻ ngoài, ngọc phỉ thúy còn gắn với tầng ý nghĩa nhân văn. Khổng Tử từng ví ngọc như biểu tượng của nhân cách: trong sáng, kiên định, trung thành và chính trực. Với nhiều phụ nữ Trung Quốc, đeo phỉ thúy không đơn thuần là trang sức, mà còn là cách thể hiện nhân phẩm, khí chất và đức hạnh.

Thời trang sang trọng và nét đẹp vượt thời gian

Ngọc phỉ thúy sở hữu màu sắc cuốn hút, ánh sáng lấp lánh tự nhiên, khi kết hợp cùng vàng hoặc kim cương lại càng toát lên sự sang trọng. Từ thập niên này sang thập niên khác, dù xu hướng thời trang thay đổi liên tục, những thiết kế từ phỉ thúy vẫn giữ nguyên giá trị. Nhiều chuyên gia nhận định, đây là loại trang sức "không lỗi mốt" và phù hợp với phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Giá trị đầu tư và sự khan hiếm

Một lý do quan trọng khác khiến các phú bà đặc biệt ưa chuộng phỉ thúy chính là giá trị tài sản . Nguồn cung chủ yếu đến từ Myanmar và ngày càng khan hiếm. Những viên ngọc đẹp, đạt chuẩn về màu sắc và độ trong có giá trị không kém vàng hay kim cương, thậm chí còn được xem như "của để dành" truyền đời. Với giới giàu có, sở hữu ngọc phỉ thúy cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ một khoản đầu tư sinh lời bền vững.

Ngọc phỉ thúy – hơn cả trang sức

Khi nhìn những phú bà Trung Quốc kiêu hãnh khoe sắc với vòng tay phỉ thúy sáng lấp lánh, ta dễ dàng hiểu rằng: đây không chỉ là món phụ kiện làm đẹp. Đó là sự kết hợp giữa quyền lực, niềm tin tâm linh, nét đẹp văn hóa và giá trị vật chất . Chính sự đa tầng ý nghĩa này đã khiến ngọc phỉ thúy trở thành lựa chọn hàng đầu, bất chấp sự cạnh tranh của vô số loại đá quý khác.

Có thể nói, tình yêu của phú bà Trung Quốc dành cho phỉ thúy là sự giao thoa của thẩm mỹ, phong thủy và truyền thống văn hóa . Một chiếc vòng ngọc trên tay, vừa là tuyên ngôn về địa vị, vừa là tấm bùa hộ mệnh, lại vừa là món tài sản trường tồn – tất cả hội tụ trong một "báu vật" mang tên ngọc phỉ thúy .

Tips chọn trang sức phỉ thúy cho người mới chơi

Chọn màu sắc: Ngọc phỉ thúy đẹp nhất thường có màu xanh lục tươi sáng, trong trẻo, đồng đều. Tuy nhiên, với ngân sách vừa phải, bạn có thể chọn ngọc tông xanh nhạt hoặc hơi pha trắng.

+ Kiểm tra độ trong: Càng trong, giá trị càng cao. Hãy soi dưới ánh sáng để thấy độ trong mờ hoặc mây mịn bên trong.

+ Độ mát tay: Ngọc thật khi chạm vào thường mát lạnh, càng đeo lâu càng bóng và sáng hơn.

+ Nguồn gốc uy tín: Chỉ nên mua ở địa chỉ tin cậy, có giấy kiểm định rõ ràng để tránh hàng giả, hàng xử lý công nghiệp.