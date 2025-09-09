Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau gần một năm đưa vào khai thác, cầu Móng Sến, cây cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam (83m) nằm trên tuyến đường từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên Sa Pa rơi vào tình trạng đóng cầu, ngưng hoạt động hơn 2 tháng qua.

Cầu Móng Sến có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, khánh thành tháng 4/2024, được ví là “cửa ngõ vàng” đưa du khách nhanh chóng tới Sa Pa, giảm tải áp lực cho quốc lộ 4D. Thế nhưng, sau sự cố sạt lở, cây cầu đặc biệt này tê liệt, ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển du lịch và đời sống người dân địa phương.

Vì sao cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam tê liệt nhiều tháng qua?- Ảnh 1.

Biển cấm lưu thông đang xuất hiện tại cầu Móng Sến

Theo đó, kể từ tháng 10/2024 đến nay, đã có 3 lần x ảy ra sự cố sạt lở tại Km12+600, tỉnh lộ 155, ngay trạm thu phí gần cầu Móng Sến. Trong năm 2025, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 30/6 đến 3/7, khu vực này lại xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng .

Sau đó, UBND tỉnh Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại khu vực trạm thu phí BOT Lào Cai - Sa Pa (đoạn Km12+600 - Km12+900 tuyến ĐT 155, xã Tả Phìn) và phải đóng cầu từ đó đến nay.

Vì vậy, các phương tiện đến và rời khỏi Sa Pa đang phải đi qua khu vực dốc 3 tầng quanh co, nguy hiểm và thường xuyên ùn tắc vào dịp cuối tuần. Ngoài ra, do khu vực dốc 3 tầng hiểm trở nên tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra, đe doạ đến sự an toàn của người tham gia giao thông.

Mới đây nhất, ngày 27/8, tại khu vực dốc ba tầng này, một vụ sạt lở xảy ra, hàng chục khối đất đá ập xuống đường. Một tài xế điều khiển ô tô đã may mắn thoát nạn khi nhấn ga để cố vượt qua.

Vì sao cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam tê liệt nhiều tháng qua?- Ảnh 2.

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng, đất đá ụp xuống khu vực dốc 3 tầng thuộc địa bàn xã Tả Phìn, từ vị trí sạt cũ trên núi tại khu vực trạm thu phí cầu Móng Sến.

Ông Vũ Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn, địa bàn có cây cầu Móng Sến chạy qua cho hay, nguyên nhân các điểm sạt lở khu vực trạm thu phí cầu Móng Sến chưa được khắc phục là do cơ quan chức năng đang phải triển khai thu hồi đất của các hộ dân trong vùng ảnh hưởng, xác định hiện trạng, đánh giá nguy cơ để xử lý sụt sạt.

Vì sao cầu cạn có trụ cầu cao nhất Việt Nam tê liệt nhiều tháng qua?- Ảnh 3.

Cầu Móng Sến vẫn chưa thể đưa vào khai thác sau hơn 2 tháng kể từ ngày xảy ra sạt lở

Ông Nguyễn Quang Lưu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa, chủ đầu tư cầu Móng Sến cho biết, doanh nghiệp muốn hốt bùn đất đi để đưa cầu vào hoạt động nhưng hiện tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo UBND xã Tả Phìn vận động người dân giải phóng mặt bằng nên chưa thể thực hiện.

“Chúng tôi đã báo cáo tỉnh Lào Cai và xã Tả Phìn có biện pháp đẩy nhanh tiến độ, sớm vận động người dân đồng thuận. Sau đó, chủ đầu tư mới có biện pháp khắc phục sự cố , kiểm tra trang thiết bị”, ông Lưu nói.

Tuy nhiên, khi hỏi về việc bên nào chịu trách nhiệm chi trả kinh phí khắc phục sự cố sạt lở, vị đại diện Công ty CP Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa cho biết, phần sạt trượt nằm ngoài phạm vi của dự án đầu tư nên doanh nghiệp không có trách nhiệm chi trả.

