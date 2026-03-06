Vì sao Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt?

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa công bố thông tin bất thường. Theo đó, ngày 4/3/2026, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Trước đó, ACV cũng ghi nhận một số biến động về nhân sự. Đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành. Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính – Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.