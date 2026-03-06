Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt?

06-03-2026 - 10:47 AM | Thị trường chứng khoán

Vì sao Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt?

ACV nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa công bố thông tin bất thường. Theo đó, ngày 4/3/2026, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Trước đó, ACV cũng ghi nhận một số biến động về nhân sự. Đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành. Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính – Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra?

Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào Nổi bật

Quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” hàng chục tấn vàng chỉ sau 3 phiên

Quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” hàng chục tấn vàng chỉ sau 3 phiên

10:24 , 06/03/2026
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/3/2026

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/3/2026

05:00 , 06/03/2026
Cơ hội đầu tư: Cổ phiếu F88 đã “đại chúng” hơn, không còn là “hàng hiếm”

Cơ hội đầu tư: Cổ phiếu F88 đã “đại chúng” hơn, không còn là “hàng hiếm”

19:30 , 05/03/2026
Tự doanh CTCK bán ròng đột biến hơn 600 tỷ đồng phiên rung lắc, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

Tự doanh CTCK bán ròng đột biến hơn 600 tỷ đồng phiên rung lắc, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

17:52 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên