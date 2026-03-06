Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/3/2026

Tin doanh nghiệp

HDG – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô : Ngày 13/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, với tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/03/2026.

VC7 – Công ty cổ phần Tập đoàn BGI : Thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền (ngày đăng ký cuối cùng 26/01/2026). Theo đó, thời gian thanh toán được thay đổi từ ngày 06/03/2026 sang ngày 05/06/2026 theo đề nghị của doanh nghiệp.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DIC – CTCP Đầu tư và Thương mại DIC : Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đã mua 186.400 CP trong tổng số 200.000 CP đăng ký theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hải nâng sở hữu từ 2.574.005 CP (9,87%) lên 2.760.405 CP (10,58%). Lý do không mua hết số cổ phiếu đăng ký là do giá thị trường chưa như kỳ vọng. Giao dịch được thực hiện từ ngày 06/02 đến 27/02/2026.

CCS – CTCP Chíp Sáng : Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã không mua cổ phiếu nào trong tổng số 100.000 CP đăng ký. Sau giao dịch, ông Tuấn vẫn nắm giữ 47.811 CP, tương ứng tỷ lệ 0,6%. Lý do không thực hiện giao dịch là do giá thị trường chưa thuận lợi. Giao dịch diễn ra từ ngày 23/01 đến 13/02/2026.

ILA – CTCP ILA : Ông Võ Xuân Cường, em ruột của ông Võ Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT, đã mua 500.000 cổ phiếu, qua đó nâng sở hữu từ 0 lên 500.000 CP, tương ứng tỷ lệ 2,55%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 06/02 đến 02/03/2026.

RCC – CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam : Bà Vũ Huyền Trang, vợ ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Ủy viên HĐQT, không mua được cổ phiếu nào trong tổng số 100.000 cổ phiếu RCC đã đăng ký do chưa đạt kỳ vọng về giá. Qua đó, bà Trang tiếp tục nắm giữ 35.198 CP, tương ứng tỷ lệ 0,11%. Giao dịch diễn ra từ ngày 04/02 đến 27/02/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ILS – CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế : Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đăng ký bán toàn bộ 16,2 triệu cổ phiếu ILS, tương ứng 45% vốn điều lệ, nhằm thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước. Giao dịch dự kiến thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 10/03 đến 26/03/2026.