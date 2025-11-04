Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao Chứng khoán Alpha bị xử phạt?

04-11-2025 - 17:31 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Alpha bị xử phạt do không đảm bảo đầy đủ các hình thức, phương tiện báo cáo, công bố thông tin.

Công ty CP Chứng khoán Alpha mới đây công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 361/QĐ-XPHC ngày 28/10/2025 của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quyết định này, Chứng khoán Alpha đã có hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức công bố thông tin.

Cụ thể, Chứng khoán Alpha đăng thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Truyền thông VMG (MCK: ABC) đối với giao dịch mua 667.000 cổ phiếu ABC vào ngày 28/5/2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chứng khoán Alpha đã gửi công bố thông tin đến ABC, gửi báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 29/5/2024 trong thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC).

Tuy nhiên, Công ty không gửi công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) - nơi cổ phiếu ABC được đăng ký giao dịch vào ngày 29/5/2024.

Phải đến ngày 2/7/2024, Chứng khoán Alpha mới gửi công bố thông tin đến HNX là không đảm bảo đầy đủ các hình thức, phương tiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Với hành vi nêu trên, Chứng khoán Alpha bị xử phạt số tiền 20 triệu đồng.

Theo công bố, trong phiên giao dịch ngày 28/5/2024, Chứng khoán Alpha mua vào 667.000 cổ phiếu ABC qua đó nâng sở hữu từ 1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,9%) lên mức 1,67 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,18%), qua đó trở thành cổ đông lớn của Truyền thông VMG.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III//2025, Chứng khoán Alpha ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 15 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do hoàn nhập đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL.

Do kiểm soát tốt các chi phí nên lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên mức 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt 435 triệu đồng.

Trong diễn biến mới đây, Chứng khoán Alpha vừa công bố đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hương. Trong đơn, bà Hương xin từ nhiệm từ ngày 3/11/2025 vì lý do cá nhân.


