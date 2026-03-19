Vì sao cổ phiếu bất động sản tăng ngược dòng?

Trái ngược với nỗ lực hồi phục cuối phiên 18-3, thị trường chứng khoán ngày 19-3 chìm trong sắc đỏ ngay từ đầu giờ và áp lực bán ngày càng dâng cao khi bước sang phiên chiều.

Nhìn vào biểu đồ diễn biến trong ngày, có thể thấy rõ VN-Index đã trải qua một nhịp rơi khá sâu vào phiên chiều, có thời điểm chỉ số bị ép lùi về tận mốc 1.685 điểm. Dù sau đó lực cầu bắt đáy có xuất hiện giúp thị trường "rút chân" đôi chút vào cuối phiên nhưng chừng đó là chưa đủ để giữ lại mốc tâm lý quan trọng.

Khép lại phiên giao dịch, VN-Index một lần nữa rớt xuống dưới ngưỡng 1.700, đóng cửa tại 1.699,13 điểm, tương ứng mức giảm 14,70 điểm (-0,86%). Sự ảm đạm bao trùm cả hai sàn còn lại khi HNX-Index giảm 2,05 điểm lùi về 245,73 điểm và UPCoM-Index giảm 0,70 điểm về 124,16 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức trung bình với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 23.966,06 tỉ đồng, tương đương khối lượng sang tay hơn 870 triệu cổ phiếu.

Sắc đỏ phủ kín thị trường trong phiên giao dịch ngày 19-3.

Nguyên nhân chính kéo ghì VN-Index trong phiên hôm nay là sự suy yếu đồng loạt của các nhóm ngành trụ cột. Rổ VN30 suy giảm 14,65 điểm, lùi về 1.854,19 điểm với dòng tiền giao dịch đạt hơn 13.468 tỉ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán trở thành tâm điểm xả hàng sau vài nhịp giằng co. Bảng điện tử ngập tràn sắc đỏ với mức giảm sâu ở các mã đầu ngành: HCM rớt 4,2%, SSI giảm 3,6%, VND giảm 3,4%, SHS giảm 3,1% và VCI giảm 2,6%.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí cũng nhanh chóng "xì hơi" sau phiên tăng bứt phá nhờ tin tức Trung Đông hôm qua. Áp lực chốt lời khiến PLX giảm mạnh 5,1% và GAS lùi 3,9%. Nhóm ngân hàng cũng không thể làm trụ đỡ khi hàng loạt mã lớn như BID giảm 1,6%, VCB lùi 1,2% và CTG mất thêm 1%.

Thêm một yếu tố đè nặng lên tâm lý thị trường là áp lực bán ròng không ngừng nghỉ của khối ngoại. Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tới 981,54 tỉ đồng trên sàn HoSE, tạo ra một rào cản cực kỳ lớn cho nỗ lực tạo đáy và phục hồi của VN-Index.

Trong khi đó, áp lực bán tháo cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) vẫn chưa chấm dứt. Bị bủa vây bởi rủi ro pháp lý từ vụ việc khởi tố dàn lãnh đạo, cổ phiếu DGC tiếp tục bị giảm kịch sàn thêm 6,9% về mức giá 59.600 đồng. Việc DGC liên tục "trắng bảng bên mua" cho thấy sự hoang mang tột độ của các cổ đông đang nắm giữ mã này.

Ngược lại, cổ phiếu bất động sản Novaland (NVL) lại có một phiên trình diễn khá tốt. Bất chấp thị trường chung đỏ lửa, dòng tiền đầu cơ vẫn cuồn cuộn đổ vào đẩy NVL tăng kịch trần 6,9%, vươn lên mức giá 13.900 đồng. Cùng với NVL, một vài mã riêng lẻ khác như PET (nhóm bán lẻ) cũng bất ngờ bứt phá tăng trần 6,9%, tạo ra những điểm sáng hiếm hoi trên bảng điện.

Cổ phiếu bất động sản tăng giá trong lúc thị trường chìm trong sắc đỏ

Hiệu ứng hưng phấn từ các mã dẫn dắt này đã lan tỏa, giúp hàng loạt cổ phiếu địa ốc khác bảo vệ thành công sắc xanh giữa tâm bão. Điển hình như VPI tăng 2,4%, DXG bứt phá 2,2%, QCG nhích 1,4%, cùng các tên tuổi như PDR (+1%), VHM (+0,3%) và KDH (+0,2%) đều ghi nhận mức tăng điểm tích cực.

Theo giới quan sát, sự trỗi dậy của nhóm bất động sản cho thấy dòng tiền đầu cơ chưa hoàn toàn rút lui mà đang khéo léo tìm nơi "trú ẩn" và phân hóa chiến lược tại các mã có câu chuyện riêng.