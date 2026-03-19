Cổ phiếu rơi tự do, Hóa chất Đức Giang không còn là doanh nghiệp tỷ USD vốn hóa

Sau 5 phiên giảm mạnh liên tiếp, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang đã rơi xuống dưới 60.000 đồng/cp, thấp nhất trong gần 3 năm kể từ tháng 7/2023. Vốn hóa thị trường cũng theo đó “bốc hơi” 8.000 tỷ, chỉ còn chưa đến 23.000 tỷ đồng và không còn nằm trong nhóm doanh nghiệp tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 5 phiên giảm mạnh, DGC có 3 phiên giảm kịch sàn. 2 phiên gần nhất, cổ phiếu này gần như rơi vào tình trạng “tắt” thanh khoản khi khớp lệnh chỉ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đơn vị trong khi dư bán giá sàn lên đến 20-30 triệu đơn vị (chiếm khoảng 7-10% tổng lượng cổ phiếu lưu hành).

Cổ phiếu DGC bị bán tháo sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, với các nội dung liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và môi trường. Hóa chất Đức Giang sau đó cũng đã công bố thông tin bất thường liên quan đến vụ việc.

Theo công bố, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số cá nhân khác tại tập đoàn, đơn vị tại Lào Cai, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam và Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông đã bị khởi tố. Trong đó, nhiều cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.

Ngay sau phiên giảm sàn đầu tiên, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) đã thông báo loại DGC khỏi danh sách cấp margin. Cụ thể, MASVN điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với DGC từ 45% xuống 0%, đồng nghĩa với việc cổ phiếu này không còn được cấp margin tại công ty chứng khoán này. Trước đó, trong giai đoạn cổ phiếu rơi tự do hồi giữa tháng 12/2025 dù không có thông tin bất thường nào được công bố, nhiều CTCK cũng đã cắt margin đối với DGC.

Sự việc xảy ra tại Hóa chất Đức Giang mang đến nỗi buồn cho cổ đông, đồng thời cũng là một nốt trầm đối với thị trường chứng khoán. Trước đó, cổ phiếu DGC vẫn được xem là một Bluechips nằm trong danh mục của nhiều bộ chỉ số quan trọng. Rất nhiều quỹ ngoại phân bổ tỷ trọng không nhỏ vào cổ phiếu này và vẫn đang “kẹp hàng”.

Nhiều rủi ro hiện hữu với Hóa chất Đức Giang

Trước khi biến cố xảy ra, Hóa chất Đức Giang đang là đơn vị xuất khẩu phốt pho vàng top đầu khu vực với doanh thu chục nghìn tỷ và lợi nhuận hàng nghìn tỷ mỗi năm. Doanh nghiệp từng có giai đoạn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao trong nhiều năm.

Năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024.

Những năm qua, hệ sinh thái của Hóa chất Đức Giang cũng đã được mở rộng đáng kể, trong đó lớn nhất phải kể đến tổ hợp của công ty con Đức Giang Lào Cai - nơi sản xuất đa dạng P4, axit photphoric, phân bón và phụ gia thức ăn chăn nuôi. Công ty Photpho Apatit Việt Nam (Đức Giang sở hữu 51%) cũng là đơn vị lớn trong mảng sản xuất phốt pho vàng với công suất 20.000 tấn/năm.

Trong lĩnh vực khai khoáng, tập đoàn này sở hữu công ty thành viên Apatit Đức Giang, chủ yếu khai thác quặng apatit tại tỉnh Lào Cai. Công ty Đức Giang Đình Vũ là đơn vị hoạt động trong mảng logistics...

Theo một báo cáo nhanh của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), các sai phạm của ban lãnh đạo khiến Hóa chất Đức Giang có thể đánh mất quyền khai thác tại các mỏ hiện hữu và khó được gia hạn trong tương lai, đồng thời không còn có cơ hội tham gia vào các dự án quy mô lớn như bauxite – nhôm.

Trong báo cáo đánh giá trước đó, Chứng khoán SHS cho rằng khai trường 25 của Đức Giang chỉ được cấp phép khai thác đến hết năm 2026. Do vậy, rủi ro lớn của tập đoàn hiện tại nằm ở tiến độ gia hạn/mở rộng Khai trường 25 và 19B. Nếu thủ tục kéo dài làm việc đưa mỏ vào khai thác chậm hơn kỳ vọng, công ty sẽ phải phụ thuộc vào quặng mua ngoài/nhập khẩu, qua đó làm tăng chi phí đầu vào và ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp.