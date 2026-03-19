Quỹ bạc lớn nhất thế giới "xả kho" gần 800 tấn từ đầu tháng 3

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã đảo chiều bán ròng 125 tấn bạc trong phiên 18/3, nâng lượng bán ròng lũy kế từ đầu tháng lên tới 798 tấn.

Sau chuỗi "xả hàng" mạnh tay, quỹ SLV còn đang nắm giữ gần 15.260 tấn bạc, tương đương quy mô khoảng 35,57 tỷ USD.

Động thái bán ròng quy mô lớn của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc lao dốc hơn 20% kể từ đầu tháng 3. Trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc hiện lùi về sát mốc 72 USD/ounce, xuống vùng thấp nhất gần 2 tháng.

Áp lực lên giá kim loại quý nói chung và giá bạc nói riêng còn đến từ bối cảnh vĩ mô quốc tế kém thuận lợi. Căng thẳng tại Trung Đông đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại giá dầu có thể tiếp tục leo thang và kéo theo áp lực lạm phát gia tăng trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ.

Trong bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,50%–3,75%, đồng thời đồng USD mạnh lên, thể hiện qua diễn biến tăng của chỉ số DXY, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Những yếu tố này khiến sức hấp dẫn của nhóm kim loại quý suy giảm.

Trong khi bất ổn địa chính trị gia tăng sau các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, Fed đã nâng dự báo lạm phát PCE cốt lõi năm 2026 để báo hiệu một lộ trình chính sách dài hạn thắt chặt hơn.

Các nhà phân tích của Kitco News cho rằng bạc có đặc điểm khác biệt so với vàng khi vừa là tài sản đầu tư, vừa là kim loại quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, diễn biến giá bạc hiện chịu tác động từ các xung đột quân sự tại nhiều khu vực, cùng với những yếu tố liên quan đến chính sách kinh tế của Mỹ.