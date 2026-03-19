Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Kafi từ nhiệm

Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi vừa công bố việc nhận được đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Lê Quang Trung.

Được biết, ông Lê Quang Trung được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Kafi lần đầu từ đầu năm 2022. Đến tháng 4/2023, ông tiếp tục được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

Ông Lê Quang Trung. Nguồn: Chứng khoán Kafi

Trước khi gia nhập Kafi, ông Lê Quang Trung từng giữ chức Phó Tổng giám Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Tính đến cuối năm 2025, ông Trung chỉ nắm giữ 37.500 cổ phần tại Chứng khoán Kafi. Bên cạnh đó ông còn là Thành viên HĐTV Công ty TNHH ĐTXD & TM Đại Hùng.

Đơn từ nhiệm của ông Lê Quang Trung sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 9/4 tới tại TP.HCM. Danh sách cổ đông được chốt ngày 18/3.

Với việc ông Lê Quang Trung từ nhiệm, HĐQT Chứng khoán Kafi còn lại các thành viên gồm: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, 2 thành viên HĐQT không điều hành là Trần Tuấn Minh và Hà Hoàng Dũng, 2 thành viên HĐQT điều hành là Trịnh Thanh Cần và Diệp Thế Anh.

Trong đó, ông Trịnh Thanh Cần và ông Diệp Thế Anh mới được bầu vào HĐQT từ tháng 11/2025. ông Trịnh Thanh Cần sinh năm 1978, trình độ Cử nhân Tài chính, Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ. Ông Cần từng có thời gian công tác tại một số tổ chức tài chính như: HSBC, VinaCapital, Chứng khoán Bản Việt, HSC...

Ông Cần từng giữ chức Tổng giám đốc Chứng khoán ACB giai đoạn tháng 4/2015 đến tháng 4/2022. Từ tháng 4/2022 đến nay ông là Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi. Ngoài ra ông còn là Chủ tịch Ban đại diện quỹ tại Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb.

Còn ông Diệp Thế Anh cũng là Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi từ 2022 đến nay. Ông sinh năm 1980, tình độ Cử nhân Khoa học Máy tính, Thạc sĩ Hệ thống Công nghệ thông tin và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Trước khi làm việc tại Kafi, ông Diệp Thế Anh từng là Giám đốc Công nghệ thông tin tại HSC, Phó Tổng giám đốc tại Chứng khoán ACB và Giám đốc tại SSI.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2025, công ty chứng khoán này mang về gần 2.842 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, tăng 197% so với năm trước. Cùng với đó doanh thu hoạt động tài chính tăng lên gần 35 tỷ đồng, cũng tăng 148% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động tăng tới 407% lên mức 1.455 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Kafi báo lãi sau thues gần 365 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2024.