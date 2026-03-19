Ái nữ 9x nhà doanh nhân Vũ Văn Tiền làm Thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán An Bình (MCK: ABS) đã công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Theo đó, đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2026. Phương án tăng vốn điều lệ của công ty (bao gồm Chào bán cổ phiểu riêng lẻ và Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động).

Đại hội cũng thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 2 năm; Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phổi lợi nhuận sau thuế năm 2025; Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 của HĐQT,...

Đáng chú ý, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của ABS đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo Đơn từ nhiệm của các ông bà: Vũ Thị Hương, Lê Việt Hà, Khương Đức Tiệp và Đỗ Trọng Cường.

Ở chiều ngược lại, đại hội bầu bổ sung ông Trần Việt Dũng, bà Vũ Khánh Linh và ông Nguyễn Quang Đạt tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đáng chú ý, bà Vũ Khánh Linh (SN 1993) được biết đến là con gái doanh nhân Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco.

Chứng khoán An Bình được thành lập từ năm 2006. Tập đoàn Geleximco-CTCP nắm giữ 45,85% vốn công ty (tính đến ngày 31/12/2025 theo BCTC quý IV/2025 của Chứng khoán An Bình).

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2025, doanh thu hoạt động tăng 89,86 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 81%, lên gần 201 tỷ đồng. Chi phí hoạt động kinh doanh tăng 21,71 tỷ đồng (41%); Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,26 tỷ đồng ( 17%) so với quý IV/2024.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 của ABS đạt 70,76 tỷ đồng tăng 50,98 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 258% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, tổng doanh thu hoạt động của doanh nghiệp ở mức gần 540 tỷ đồng; lãi ròng hơn 176 tỷ đồng, tăng gần 71% so với năm trước đó.