Động thái mới của Tập đoàn FPT sau khi FPT Telecom được chuyển giao về Bộ Công an

Ngày 18-3, Tập đoàn FPT cho biết đã thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính đối với Công ty CP Viễn thông (FPT Telecom) kể từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, FPT chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỉ lệ sở hữu thực tế, thay vì hợp nhất toàn bộ doanh thu và lợi nhuận như các năm trước. Đây là điều chỉnh mang tính kỹ thuật trong kế toán, phù hợp với cơ cấu sở hữu mới tại doanh nghiệp này.

Đại diện FPT khẳng định: "Sự điều chỉnh về kỹ thuật kế toán này không làm thay đổi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, cũng như lợi ích cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS). Quyền lợi và giá trị của cổ đông FPT vẫn được đảm bảo, phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính hợp nhất".

FPT cũng cho biết việc chuyển giao phần vốn tại FPT Telecom sang Bộ Công an là một bước đi chiến lược. Động thái này được kỳ vọng giúp hai bên tăng cường hợp tác, tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế số quốc gia.

Đồng thời, FPT Telecom sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Trước đó, dù chỉ nắm giữ hơn 45% vốn, FPT vẫn hạch toán FPT Telecom là công ty con trong báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên, sau khi cơ cấu cổ đông thay đổi, phương pháp ghi nhận cũng được điều chỉnh cho phù hợp.

Hiện Bộ Công an là cổ đông lớn nhất của FPT Telecom, nắm giữ 50,2% cổ phần, sau khi tiếp nhận chuyển giao vốn từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào tháng 7-2025.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu đạt 70.112 tỉ đồng, tăng 11,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.226 tỉ đồng, tăng 19,1% và là mức cao nhất từ trước đến nay.



