LPBS sẽ sử dụng vốn thu được từ đợt IPO vào mục đích gì?

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).



Cụ thể, LPBS sẽ chào bán hơn 141,86 triệu cổ phiếu, tương đương 11,19% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai đợt IPO dự kiến trong năm 2026.

Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện qua các đại lý chỉ định gồm: HSC và VPBankS. Công ty đang tiếp tục đàm phán và lựa chọn các công ty chứng khoán khác làm đại lý nếu cần thiết.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 70,4 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

LPBS điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Với hơn 4.256 tỷ đồng dự kiến huy động được, LPBS sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Trước đó, LPBS dự kiến phân bổ 50% để đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường như: trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi; 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 5% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn tất, LPBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên mức tối đa 14.086,6 tỷ đồng. Sau đó, công ty sẽ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM (HoSE).

Phương án IPO này đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản hồi cuối tháng 1 - đầu tháng 2/2026. Bên cạnh đó, cổ đông đã bầu bổ sung thêm 4 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 gồm ông Nguyễn Xuân Thái, ông Hoàng Việt Anh, ông Phan Thành Sơn và ông Phạm Quang Hưng (là 2 thành viên độc lập HĐQT).

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua việc chuyển trụ sở chính công ty từ Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM về Tầng 4, Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Trong diễn biến mới đây, LPBS vừa phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2026 với doanh thu thuần đạt 3.800 tỷ đồng, tăng hơn 125% so với thực hiện 2025. Mục tiêu lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt 1.700 tỷ đồng và 1.360 tỷ đồng, tương ứng tăng 160% so với năm trước.



