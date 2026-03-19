Bố đẻ của siêu lừa Mr Pips bị lừa 2,5 tỷ khi tìm cửa ‘chạy’ giám định tâm thần cho con

'Lo' khám, chữa bệnh tâm thần cho Mr Pips

Trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu đường dây chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng, Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ thêm một số người thân của Nam có hành vi “lừa đảo, chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có”.

Theo Kết luận, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ngày 30/10/2024, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn, thuê luật sư bào chữa cho Nam. Đồng thời, tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Thực hiện kế hoạch, ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn A25 (số 21 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và hẹn gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn đưa luật sư Tống C. C. đến khách sạn để ông Thắng trao đổi về việc Phó Đức Nam bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, ông Thắng nhờ luật sư C. bào chữa cho Nam. Trao đổi xong thì luật sư C. đi về.

Buổi tối cùng ngày, Tuấn tiếp tục cùng ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (là anh em cọc chèo với Tuấn). Trong lúc ăn, ông Thắng nói chuyện về bệnh của Nam và muốn cho Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh.

Nghe ông Thắng nói, Quang đáp “có thể giúp được việc này”. Hai bên chủ động lấy số của nhau để tiện liên lạc.

Sau bữa ăn trở về khách sạn, ông Thắng và Tuấn nói chuyện riêng về việc ông Thắng sẽ chuyển số tiền 7 tỷ đồng để Tuấn giữ hộ, sử dụng “lo” thăm nuôi, tiếp tế cho Nam ở trong trại giam cũng như khắc phục hậu quả sau này.

Ngày 2/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút số tiền 7 tỷ đồng từ tài khoản của ông Thắng và đến ngân hàng SHB nộp tiền mặt vào tài khoản mang tên bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ của Tuấn).

Cơ quan điều tra xác định, trước đó Tuấn xin thông tin tài khoản của bà Lộc nhưng không nói mục đích chuyển tiền làm gì.

Đến ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn (tại số 3 đường Nguyễn Khắc Viện, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) nói cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Phó Đức Nam vi phạm pháp luật mà có gửi cho ông Thắng quản lý, trong đó có một phần của số tiền 7 tỷ đồng mà ông Thắng và Tuấn đã chuyển vào tài khoản của bà Lộc.

Tuấn đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay số tiền 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời nói với bà Lộc nếu cơ quan công an hỏi thì trình bày số tiền trên là tiền vay mượn với ông Thắng. Mục đích là để chứa chấp, không để cơ quan điều tra xác minh, thu giữ.

Hành vi trên khiến Phó Đức Tuấn bị quy kết phạm tội "Chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có".

Bị can Phó Đức Nam

Bố của siêu lừa bị lừa

Đối với hành vi của Nguyễn Đăng Quang, cơ quan điều tra xác định, sau bữa ăn trở về, ông Thắng đặt vấn đề nhờ Quang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh.

Quang sau đó nói lại với Tuấn, yêu cầu chuẩn bị 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để sử dụng đi “quan hệ”.

Ngày 6/11/2024, Tuấn gọi báo cho Quang sẽ nhờ anh Phó Đức Anh (SN 1991, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chuyển tiền cho Quang. Sau đó, Quang gọi điện cho em gái tên T.D nhờ nhận tiền.

Sau khi D. nhận 2,5 tỷ đồng, Quang tiếp tục nhờ D. chuyển số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao; hơn 1,2 tỷ đồng còn lại, Quang bảo D. nộp tiền mặt vào tài khoản mình, số này Quang chi gần 500 triệu đồng vào tài khoản Công ty chứng khoán để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Còn anh Thao sau khi nhận hơn 1,3 tỷ đồng đã đổi thành tiền mới, giao cho người quen cầm hộ. Quá trình điều tra, anh tự nguyện giao nộp toàn bộ.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Đăng Quang phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.