Vốn chủ sở hữu âm, Angimex không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Mới đây, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, MCK: AGM, sàn UPCoM) đã có văn bản công bố thông tin bất thường về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Theo đó, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) phát hành ngày 4/3/2025, tình hình tài chính của Angimex thể hiện Vốn chủ sở hữu âm gần 340,2 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ vào tình hình Vốn chủ sở hữu bị âm theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Angimex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 1a - Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2029/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 11a - Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể công ty không đảm bảo có Vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu AGM do Angimex có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Vì vậy, cổ phiếu AGM chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Ngoài ra, cổ phiếu AGM còn nằm trong diện bị cảnh báo theo Quyết định số 901/QĐ-SGDHN ngày 10/7/2025 do Angimex chưa họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Angimex mang về doanh thu thuần hơn 21,5 tỷ đồng, giảm 91% so với năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng gần 104,7 tỷ đồng, giảm 60% so với mức lỗ ròng của năm ngoái.

Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết trong năm 2025 chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và phần lỗ từ công ty liên doanh liên kết giảm nhiều so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty vẫn gánh các khoản định phí như chi phí lãi vay, khấu hao, ...vẫn ở mức cao. Đây là nguyên nhân chính làm dẫn đến khoản lỗ ròng nêu trên.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Angimex giảm 10% so với đầu năm, xuống còn gần 933,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hơn 375,3 tỷ đồng, chiếm 40% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 1.273,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 887 tỷ đồng, chiếm 69% tổng nợ.

