Cổ phiếu Hà Đô (HDG) ở đỉnh giá từ đầu năm vẫn được khuyến nghị mua, kỳ vọng tăng hơn 26% nhờ đâu?

Theo báo cáo cập nhật, BSC đánh giá cao sự cải thiện mạnh mẽ trong hiệu quả hoạt động của Hà Đô, đặc biệt trong quý IV/2025. Doanh thu đạt 885 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 284 tỷ đồng, tăng vọt 154%. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi lên 706 tỷ đồng, phản ánh rõ nét sự cải thiện về biên lợi nhuận và tối ưu chi phí.

Động lực tăng trưởng trong năm qua đến từ sự khởi sắc của mảng năng lượng khi điều kiện thủy văn thuận lợi, cùng với sự phục hồi của hoạt động cho thuê bất động sản và khách sạn nhờ du lịch tăng trưởng trở lại. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh do không còn phát sinh khoản trích lập dự phòng lớn liên quan đến dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 như năm trước, qua đó góp phần thúc đẩy lợi nhuận.

Nguồn: BSC

Bước sang giai đoạn 2026–2027, Hà Đô được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với bất động sản thương mại đóng vai trò dẫn dắt. Trong đó, dự án Charm Villas giai đoạn 3 được dự báo mang về hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu và khoảng 407 tỷ đồng lợi nhuận ngay trong năm 2026 nhờ lợi thế giá vốn thấp. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng trong nửa đầu năm có thể chịu áp lực do mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, trước khi cải thiện vào giai đoạn cuối năm.

Song song, dự án Minh Long tại khu vực mặt tiền đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức cũ) đang dần hoàn thiện pháp lý. Với quy mô 2,7 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.400 căn hộ cùng 30 sản phẩm thấp tầng, được xem là nguồn lợi nhuận dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp sau năm 2028.

Ở mảng năng lượng, Hà Đô tiếp tục mở rộng công suất với các dự án thủy điện như Sơn Nham và Sơn Linh, dự kiến đi vào vận hành từ cuối năm 2026, đồng thời bổ sung nguồn thu từ nhà máy La Trọng. Dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 cũng được kỳ vọng cải thiện dòng tiền sau khi hoàn tất ký kết hợp đồng mua bán điện mới. Tuy vậy, yếu tố thời tiết vẫn là rủi ro đáng lưu ý khi khả năng quay lại chu kỳ El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng thủy điện.

Cổ phiếu HDG hiện đang nằm ở vùng giá cao nhất kể từ đầu năm.

Theo dự phóng của BSC, năm 2026 doanh thu của Hà Đô có thể đạt 3.194 tỷ đồng, tăng 15%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 54%. Sang năm 2027, lợi nhuận dự kiến tiếp tục tăng lên 1.263 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 16%, nhờ đẩy mạnh bàn giao bất động sản và cải thiện hiệu quả vận hành.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh phương pháp định giá đối với dự án Minh Long đã giúp nâng đáng kể giá trị doanh nghiệp, qua đó đưa giá mục tiêu cổ phiếu lên 36.000 đồng. Ở mức định giá hiện tại, HDG đang giao dịch với P/E forward khoảng 9,7 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn trong trung hạn.

Mẹ của CEO Hà Đô chi trăm tỷ đồng "gom" cổ phiếu HDG Bà Nguyễn Thị Thu Hà người có liên quan đến lãnh đạo CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 16/3 đến 14/4/2026, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện bà Hà chưa nắm giữ cổ phiếu HDG. Nếu hoàn tất thương vụ, bà sẽ sở hữu khoảng 1,35% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Với mức thị giá gần đây, ước tính số tiền cần chi cho giao dịch này vào khoảng 141 tỷ đồng. Động thái "xuống tiền" quy mô lớn của người nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HDG đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất kể từ đầu năm, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Bà Nguyễn Thị Thu Hà là vợ ông Nguyễn Trọng Thông – nhà sáng lập Hà Đô, hiện đang nắm giữ khoảng 31,8% vốn tại doanh nghiệp. Con trai của bà, ông Nguyễn Trọng Minh – Tổng giám đốc (CEO) HDG cũng đang sở hữu hơn 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,175% vốn.



