Quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” hàng 5 ngày liên tiếp

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2,57 tấn vàng trong ngày 18/3, kéo lượng nắm giữ xuống dưới 1.061 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp của quỹ này, với tổng khối lượng xả lên tới 10,3 tấn vàng.

Nếu tính từ đầu tháng 3, SPDR đã bán ròng tới 34 tấn vàng.﻿

Việc SPDR liên tục xả hàng trong bối cảnh giá vàng “tụt dốc” từ mức 5.400 USD/oz hồi đầu tháng 3 xuống vùng 4.800 USD/oz (chốt phiên 18/3). Đà sụt giảm 11% này đẩy giá vàng rơi sâu về mức thấp nhất 6 tuần.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank﻿ lưu ý rằng đợt bán tháo này đang khiến một số nhà đầu tư vàng thất vọng vì kim loại quý này không thu hút được nhu cầu trú ẩn an toàn bền vững bất chấp tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

Hiện tại, vàng đang phải đối mặt với một số trở ngại cơ bản trong ngắn hạn. “Sự tăng vọt giá dầu và các sản phẩm lọc dầu – đặc biệt là dầu diesel – đã làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn và, trong một số trường hợp, đã đẩy giá thị trường hướng tới triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này đã hỗ trợ lợi suất thực, một trở ngại chính đối với các tài sản không sinh lời như vàng”, ông nói.

Đồng thời, Hansen cho biết sự bất ổn địa chính trị cũng đang đẩy nhiều vốn hơn vào các tài sản định giá bằng USD, tạo ra một động lực cạnh tranh về vai trò tài sản trú ẩn an toàn với vàng .

Vị chuyên gia tại Saxo Bank cũng lưu ý cuộc chiến với Iran chủ yếu là một cú sốc lạm phát do nguồn cung gây ra, điều đó có nghĩa là các ngân hàng trung ương sẽ có những công cụ hạn chế để đối phó với những rủi ro ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh này, triển vọng kỹ thuật của vàng dự kiến sẽ làm gia tăng sự biến động và áp lực bán trong ngắn hạn.

Về việc giá vàng có thể giảm đến mức nào, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Hansen cho biết ông đang tìm kiếm mức hỗ trợ ban đầu quanh mức 4.840 USD, và mức tiếp theo thấp hơn nữa là 4.660 USD một ounce.

Ở một diễn biến khác, ﻿Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong khoảng từ 3,50% đến 3,75%. Tuy nhiên, các dự báo kinh tế cập nhật cho thấy ngân hàng trung ương dự kiến lãi suất sẽ giảm xuống 3,4% vào cuối năm, cho thấy ít nhất sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Các dự báo về lãi suất không thay đổi so với dự báo hồi tháng 12.

Fed thừa nhận rằng “tác động của các diễn biến tại Trung Đông đối với kinh tế Mỹ vẫn chưa rõ ràng”, cho thấy mức độ thận trọng ngày càng lớn của các nhà hoạch định chính sách.