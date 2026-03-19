Một doanh nghiệp "lăn chốt" trả cổ tức 3.000 đồng/cp ngay trong tháng 4

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (UPCoM: HRB) vừa thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào 17/4.

Với hơn 6,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 19 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 40% vốn điều lệ, qua đó ước tính sẽ nhận về khoảng 7,6 tỷ đồng.

Harec được biết đến là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định trong nhiều năm. Gần một thập kỷ qua, công ty đều đặn chi trả cổ tức ở mức trên 25%, trong đó ba năm gần nhất duy trì tỷ lệ trên 30%.

Được thành lập từ năm 2006, Harec hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý và khai thác tòa nhà văn phòng Harec Building, một cao ốc hạng B có vị trí thuận lợi, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê làm văn phòng.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thuần đạt mức kỷ lục 47 tỷ đồng, trong đó mảng cho thuê văn phòng đóng góp gần 42 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 29 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.

Bước sang năm 2026, Harec đặt kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng với các chỉ tiêu sụt giảm đáng kể. Cụ thể, doanh thu mục tiêu ở mức 37 tỷ đồng, giảm gần 22% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17 tỷ đồng, giảm tới 41%.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh kế hoạch phản ánh những khó khăn hiện hữu khi tòa nhà Harec đã vận hành gần 19 năm, nhiều hạng mục, trang thiết bị dần xuống cấp và xuất hiện các lỗi kỹ thuật mang tính hệ thống, làm suy giảm khả năng cạnh tranh so với các tòa nhà mới có thiết kế hiện đại và diện tích lớn hơn. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh còn chịu áp lực từ việc xem xét trích lập dự phòng đối với một số khoản đầu tư trái phiếu đã quá hạn thanh toán.