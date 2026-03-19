TCO tăng mạnh kế hoạch 2026, đầu tư mảng mới và muốn rót vốn dự án bất động sản nghìn tỷ ở Đà Nẵng

Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, TCO đặt kế hoạch niên độ 2026 (01/10/2025 - 30/09/2026) với doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ và lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, tăng lần lượt 243% và 39% so với niên độ 2025 (từ 01/01/2025 - 30/09/2025).

Cùng với đó là việc TCO sẽ trình cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty thành CTCP Janus Group (viết tắt Janus Group) (trường hợp tên mới bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tổ chức khác, HĐQT được ủy quyền lựa chọn tên thay thế phù hợp theo quy định).

Bên cạnh đó, TCO đang đẩy mạnh tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ - con, các mảng hoạt động kinh doanh hàng ngày của từng ngành sẽ được vận hành thông qua các công ty thành viên chuyên trách. Việc rút ngành gạo khỏi danh mục kinh doanh chính thức của TCO (chuyển sang TCO Agri trực tiếp đảm nhiệm) được xem là nỗ lực “mở room ngoại”, xóa bỏ giới hạn 0% hiện tại để sẵn sàng thu hút vốn thêm từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, TCO sẽ trình cổ đông miễn nhiệm toàn bộ ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Bùi Lê Quốc Bảo và ông Võ Ngọc Thiêm. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến sẽ tăng lên thành 5 người. Mới đây, TCO vừa công bố cổ đông lớn là ông Nguyễn Thái Huy với tỷ lệ sở hữu 20,68% vốn. Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Nam (Chủ tịch HĐQT) và ông Bùi Lê Quốc Bảo (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) đã thoái toàn bộ 17,92% vốn và 20,16% vốn.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thái Huy là đại diện pháp luật một số chi nhánh của Công ty TNHH Janus Holding. Đây là tập đoàn đầu tư và phát triển các chuỗi cửa hàng, khách sạn (trong đó có chuỗi trà sữa Toocha - nhượng quyền thương hiệu của chuỗi trà sữa Đài Loan tại Việt Nam).

Đầu tư tối thiểu 2.000 tỷ để mua dự án khu phức hợp tại Đà Nẵng của Phương Trang

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, TCO sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú tại Đà Nẵng. Dự án có địa chỉ tại Lô A2.2 Khu dân cư số 01 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Được biết, đây là dự án do CTCP Thương mại – Dịch vụ Hai Hạnh (công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Phương Trang Group) làm chủ đầu tư và được công bố khởi công từ giữa năm 2025.

Theo công bố từ tờ trình của TCO, dự án thuộc diện miễn xin phép xây dựng, đã nộp hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng vào ngày 09/01/2025 và hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2020. Dự án có diện tích khu đất gần 9,992m2, quy mô 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng vốn đầu tư khoảng 4,000 tỷ đồng.

TCO dự kiến sở hữu tối thiểu 70% lợi ích dự án thông qua các hình thức như mua cổ phần của cổ đông hiện hữu tại công ty sở hữu dự án, đầu tư trực tiếp vốn vào công ty dự án hoặc chuyển nhượng dự án thông qua pháp nhân mới thành lập. Tổng giá trị đầu tư dự kiến không vượt quá 2,000 tỷ đồng, với thời gian thực hiện từ quý 2-4/2026.

Thoái bớt 49% vốn TCO Agri, cấu trúc lại mảng lúa gạo

Mới đây, TCO vừa công bố chủ trương chuyển nhượng 49% vốn tại TCO Agri (công ty con của TCO). Theo đó, TCO dự kiến chuyển nhượng 12 triệu cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp (tương đương giá trị tối thiểu 120 tỷ đồng), thời gian thực hiện trước 30/06/2026.

Trước đó, TCO vừa mua đấu giá nhà máy gạo Hưng Phước tại Cần Thơ. Đây là nhà máy bao gồm nhà xưởng chính, nhà vật tư văn phòng cùng tài sản là máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất lúa gạo, tọa lạc tại khu đất có diện tích 54.433 m2. Công ty ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 250 tỷ đồng liên quan đến việc mua nhà máy gạo này.

Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, đây là hoạt động nằm trong chiến lược cấu trúc lại mảng hoạt động chính về lúa gạo. Với nguồn tiền từ việc thoái bớt vốn TCO Agri, TCO sẽ dùng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pin Lithium. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho dự án sản xuất pin là 200 tỷ đồng (nguồn vốn có thể bổ sung thêm từ vốn chủ sở hữu/vốn vay và huy động thêm đối tác tài chính).

Dự kiến TCO sẽ thành lập công ty con hoặc liên doanh với các đối tác có kỹ thuật cao để sản xuất pin Lithium-ion và pin Lithium-iron phosphate, xuất khẩu sang Mỹ (thị trường chính), Ấn Độ, Pakistan và Trung Đông.

Với dự án này, TCO dự kiến hiệu quả tài chính trong 3 năm đầu sẽ mang về doanh thu lần lượt là 48,5 - 53,3 - 58,6 triệu USD và lãi ròng 4,8 - 5,3 - 5,9 triệu USD (tương đương doanh thu 1.200 - 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận 120 - 150 tỷ đồng).