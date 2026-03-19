Cuộc đua giấy phép sàn tài sản mã hóa: TCEX lọt nhóm 5 hồ sơ hợp lệ đầu tiên

Ngày 12/03/2026, Bộ Tài Chính có công văn số 2921/BTC-UBCK về việc lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường tài sản mã hóa.

Theo đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) là một trong 5 đơn vị được Bộ Tài chính đánh giá đã đáp ứng đầy đủ và hợp lệ các hồ sơ theo quy định và chuyển tiếp cho Bộ Công An, Ngân hàng Nhà nước phối hợp đánh giá.

Được thành lập ngày 05/05/2025, với sự tham gia sáng lập và góp vốn của TCBS – một trong những công ty chứng khoán tiên phong tại Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào quản lý và phát triển tài sản tài chính số, TCEX là một trong những đơn vị đầu tiên nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép ngay khi Bộ Tài chính có hướng dẫn thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu khắt khe về: Năng lực tài chính (vốn điều lệ); Đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu; Hạ tầng công nghệ và tiêu chuẩn an toàn hệ thống; Quy trình hoạt động minh bạch, quản trị rủi ro và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Đặc biệt, trong giai đoạn thí điểm, số lượng tổ chức được cấp phép giới hạn tối đa 5 đơn vị, cho thấy mức độ sàng lọc nghiêm ngặt cũng như ý nghĩa quan trọng của việc được chấp thuận ngay từ vòng đánh giá đầu tiên.

Sau giai đoạn thẩm định ban đầu, Bộ Tài chính sẽ cho phép doanh nghiệp đáp ứng sơ bộ thời hạn 12 tháng để tiếp tục bổ sung các các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, an toàn hệ thống thông tin trước khi quyết định cấp phép.