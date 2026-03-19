Bầu Đức mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG đã đăng ký

19-03-2026 - 11:32 AM | Thị trường chứng khoán

Bầu Đức mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG đã đăng ký

Ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch HĐQT vừa mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu HAG đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên 24,45% vốn tại HAGL.

Ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch HĐQT của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 11/3/2026 đến ngày 18/3/2026, bầu Đức đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu HAG đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, bầu Đức đã tăng sở hữu cổ phiếu HAG từ hơn 304,95 triệu cổ phiếu lên hơn 309,95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,06% lên 24,45% vốn tại HAGL.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, tổng số lượng cổ phiếu HAG do bầu Đức và người liên quan nắm giữ sau giao dịch nêu trên lên đến hơn 375,31 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 29,61% vốn tại HAGL.

Bầu Đức mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG đã đăng ký - Ảnh 1.

Ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch HĐQT của HAGL.

Trong một diễn biến khác, mới đây HĐQT của HAGL thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thắng (SN 1975) đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/3/2026.

Theo bản cung cấp thông tin, ông Nguyễn Chí Thắng đang không nắm giữ cổ phiếu HAG nào. Hiện, ông Thắng cũng đang giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay.

Ngày 6/3/2026 vừa qua, HAGL đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền biểu quyết.

Thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được công ty thông báo chi tiết tại thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, HAGL mang về doanh thu thuần gần 7.440,8 tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 2.243 tỷ đồng, tăng 121,3%.

Năm 2025, HAGL lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 5.514 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.114 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 134,9% kế hoạch doanh thu và 201,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của HAGL tăng 20,7% so với đầu năm, lên mức gần 26.892,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 12.707,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9%.

CTCK dự báo một nhóm ngành có lợi nhuận tăng vọt trong quý 1/2026

CTCK dự báo một nhóm ngành có lợi nhuận tăng vọt trong quý 1/2026 Nổi bật

"Cá voi" BlackRock tung hàng tỷ USD bắt đáy Bitcoin, Ethereum

“Cá voi” BlackRock tung hàng tỷ USD bắt đáy Bitcoin, Ethereum Nổi bật

Một thành viên HĐQT SSI từ nhiệm

Một thành viên HĐQT SSI từ nhiệm

11:31 , 19/03/2026
Ái nữ 9x nhà doanh nhân Vũ Văn Tiền làm Thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình

Ái nữ 9x nhà doanh nhân Vũ Văn Tiền làm Thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình

11:29 , 19/03/2026
Một doanh nghiệp "lăn chốt" trả cổ tức 3.000 đồng/cp ngay trong tháng 4

Một doanh nghiệp "lăn chốt" trả cổ tức 3.000 đồng/cp ngay trong tháng 4

11:01 , 19/03/2026
Cuộc đua giấy phép sàn tài sản mã hóa: TCEX lọt nhóm 5 hồ sơ hợp lệ đầu tiên

Cuộc đua giấy phép sàn tài sản mã hóa: TCEX lọt nhóm 5 hồ sơ hợp lệ đầu tiên

10:27 , 19/03/2026

