Một thành viên HĐQT SSI từ nhiệm

CTCP Chứng khoán SSI (mã: SSI) vừa công bố việc nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Kosuke Mizuno vì lý do cá nhân.

Được biết, ông Kosuke Mizuno được bầu làm Thành viên HĐQT không điều hành của SSI từ tháng 4/2025 thay thế ông Hironori Oka.

Ông Kosuke Mizuno hiện là Giám đốc điều hành cấp cao của Daiwa Securities Group Inc - tập đoàn sở hữu 15,26% vốn điều lệ SSI (tính đến cuối năm 2025). Trong hệ sinh thái Daiwa, ông đảm nhận chức vụ lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty thành viên.

Đơn từ nhiệm của lãnh đạo này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 sẽ diễn ra ngày 23/4 tới. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 17/3. Địa điểm và nội dung họp chưa được công bố.

Về hoạt động kinh doanh, SSI công bố doanh thu hoạt động của công ty mẹ đạt 12.624 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 54% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế 4.859 tỷ đồng; lãi sau thuế 3.917 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2024 và ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tính riêng trong quý IV/2025, công ty mẹ SSI ghi nhận doanh thu hoạt động 3.527 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Gần một nửa trong đó được đóng góp bởi hoạt động tự doanh với 1.592 tỷ đồng, tăng 53%. Hoạt động cho vay tăng tới 92% lên mức 1.098 tỷ đồng. Hoạt động môi giới cũng tăng 97% đóng góp 630 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động của công ty trong kỳ ở mức 1.733 tỷ đồng, tăng 56%. Chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng tăng 46% lên mức với 454 tỷ đồng. Khoản chi phí lãi vay của SSI tăng tới 95% lên mức 790 tỷ đồng.

Kết quả, SSI báo lãi trước thuế 915 tỷ đồng và lãi sau thuế 742 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kết quả đạt được trong quý IV/2024.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của SSI có quy mô gần 93.000 tỷ đồng, tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng tăng mạnh nhất là các khoản cho vay với 38.940 tỷ đồng, tăng gần 17.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục FVTPL với hơn 37.600 tỷ đồng, giảm hơn 4.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm hơn 13.200 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi hơn 23.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, danh mục cổ phiếu niêm yết giảm mạnh từ 1.300 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 178 tỷ đồng, tập trung vào một số bluechip như HPG, FPT, VPB, ACB, VNM.

Nợ phải trả của công ty ở mức gần 62.000 tỷ đồng, tăng hơn 15.000 tỷ đồng so với đầu năm; chủ yếu là vay ngắn hạn với hơn 60.000 tỷ đồng.

