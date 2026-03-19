Lãnh đạo TNG không mua hết 5 triệu cổ phiếu đăng ký

Ông Nguyễn Đức Mạnh- Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 12/2/2026 đến ngày 13/3/2026, ông Mạnh đã mua vào thành công hơn 3,9 triệu cổ phiếu TNG trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua, tương ứng gần 78,5%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không như kỳ vọng.

Sau giao dịch nêu trên, ông Mạnh đã tăng sở hữu cổ phiếu TNG từ gần 11,6 triệu cổ phiếu lên hơn 15,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,993% lên 12,041% vốn tại TNG.

Được biết, ông Mạnh cũng chính là con trai của ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT của TNG và là anh trai của ông Nguyễn Mạnh Linh- Thành viên HĐQT.

Hiện, ông Thời đang nắm giữ hơn 24,7 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 19,196%) và ông Linh sở hữu 719.076 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 0,559%).

Ở chiều ngược lại, ông Lưu Đức Huy- Phó Tổng Giám đốc của TNG vừa bán ra 80.000 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 12/3/2026 đến ngày 13/3/2026. Qua đó giảm sở hữu cổ phiếu từ 111.418 cổ phiếu (tỷ lệ 0,0866%) xuống còn 31.418 cổ phiếu (tỷ lệ 0,0244%).

Trong một diễn biến khác, ngày 24/3/2026 tới đây, TNG sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào 8h ngày 19/4/2026, địa điểm tại Chi nhánh may Sông Công - Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên.

Tại cuộc họp, TNG sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026; bầu Thành viên HĐQT và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2/2026, TNG ghi nhận doanh thu đạt 506 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng 2/2025.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, TNG mang về doanh thu đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 32% so với 2 tháng đầu năm 2025, đồng thời đây cũng là mức doanh thu cao nhất của công ty trong giai đoạn 5 năm trở lại đây.



