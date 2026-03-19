Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sếp lớn trong hệ sinh thái Vingroup thu nhập khủng gần 10 tỷ đồng

19-03-2026 - 14:20 PM | Thị trường chứng khoán

Sếp lớn trong hệ sinh thái Vingroup thu nhập khủng gần 10 tỷ đồng

Cho cả năm 2025, Vincom Retail đã chi khoảng 30 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên quản lý chủ chốt.

CTCP Vincom Retail (mã: VRE) đã công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025, qua đó tiết lộ mức thù lao đáng chú ý cho các thành viên HĐQT và lãnh đạo. Vincom Retail đã chi khoảng 30 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên quản lý chủ chốt.

Trong số đó, riêng Tổng Giám đốc là bà Phạm Thị Thu Hiền nhận thu nhập gần 10 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2024. Như vậy, bình quân mỗi tháng bà Hiền nhận khoảng 830 triệu đồng, con số này thuộc top cao trên sàn chứng khoán.

BCTC kiểm toán 2025 của VRE

Được biết, bà Hiền gia nhập Vincom Retail từ năm 2014 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh quản lý nhóm khách chuỗi, khách lớn và khách quốc tế, sau đó là vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing từ tháng 3/2022.

Sau đó, bà giữ chức Tổng Giám đốc lần đầu từ ngày 11/10/2023 và được tái bổ nhiệm vào ngày 22/4/2024. Theo thông tin công bố, bà Hiền hiện gần như không nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh trong năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ vào tỷ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) và sự đóng góp ổn định từ các TTTM khai trương trong năm.

LNST năm 2025 của Vincom Retail cũng cán mốc gần 6.446 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2024 và vượt 37% so với kế hoạch cả năm. Động lực chính tạo nên con số kỷ lục này là khoản doanh thu tài chính tăng thêm hơn 2.965 tỷ đồng.

Khoản thu đột biến này phần lớn đến từ việc VRE hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn góp tại công ty Bất động sản Vincom NCT, đơn vị sở hữu dự án trung tâm thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân.

Nếu như loại trừ lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 105% kế hoạch năm

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CTCK dự báo một nhóm ngành có lợi nhuận tăng vọt trong quý 1/2026 Nổi bật

“Cá voi” BlackRock tung hàng tỷ USD bắt đáy Bitcoin, Ethereum Nổi bật

Chứng khoán Rồng Việt trình kế hoạch tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng

14:18 , 19/03/2026
Lãnh đạo TNG không mua hết 5 triệu cổ phiếu đăng ký

14:10 , 19/03/2026
Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Kafi từ nhiệm

11:37 , 19/03/2026
Thép Pomina chốt lịch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

11:37 , 19/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên