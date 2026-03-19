Sếp lớn trong hệ sinh thái Vingroup thu nhập khủng gần 10 tỷ đồng

CTCP Vincom Retail (mã: VRE) đã công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025, qua đó tiết lộ mức thù lao đáng chú ý cho các thành viên HĐQT và lãnh đạo. Vincom Retail đã chi khoảng 30 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên quản lý chủ chốt.

Trong số đó, riêng Tổng Giám đốc là bà Phạm Thị Thu Hiền nhận thu nhập gần 10 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2024. Như vậy, bình quân mỗi tháng bà Hiền nhận khoảng 830 triệu đồng, con số này thuộc top cao trên sàn chứng khoán.

BCTC kiểm toán 2025 của VRE

Được biết, bà Hiền gia nhập Vincom Retail từ năm 2014 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh quản lý nhóm khách chuỗi, khách lớn và khách quốc tế, sau đó là vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing từ tháng 3/2022.

Sau đó, bà giữ chức Tổng Giám đốc lần đầu từ ngày 11/10/2023 và được tái bổ nhiệm vào ngày 22/4/2024. Theo thông tin công bố, bà Hiền hiện gần như không nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh trong năm 2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 8.399 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ vào tỷ lệ lấp đầy duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) và sự đóng góp ổn định từ các TTTM khai trương trong năm.

LNST năm 2025 của Vincom Retail cũng cán mốc gần 6.446 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2024 và vượt 37% so với kế hoạch cả năm. Động lực chính tạo nên con số kỷ lục này là khoản doanh thu tài chính tăng thêm hơn 2.965 tỷ đồng.

Khoản thu đột biến này phần lớn đến từ việc VRE hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn góp tại công ty Bất động sản Vincom NCT, đơn vị sở hữu dự án trung tâm thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân.

Nếu như loại trừ lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 105% kế hoạch năm