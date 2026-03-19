Chứng khoán Rồng Việt trình kế hoạch tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 sẽ diễn ra chiều ngày 16/4/2026

VDS nhận định VN-Index dao động trong khoảng từ 1.519 - 2.249 điểm trong năm 2026, thanh khoản dự báo bình quân 27.500 tỷ đồng - 30.000 tỷ đồng/phiên.

Từ đó, công ty lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu gần 1.319 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 347 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,3% và 47% so với thực hiện năm 2025. Tỷ lệ cổ tức 2026 dự kiến 10%.

Nguồn: VDS

Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt kết thúc năm 2025 với tổng doanh thu 1.096 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2024 và lợi nhuận trước thuế 346,8 tỷ đồng, giảm 2,5%. Với kết quả này, công ty thực hiện được 99% kế hoạch doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nội dung trọng tâm tại đại hội lần này là kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua 4 phương án phát hành tổng cộng 178 triệu cổ phiếu chia làm 2 đợt. Trong đó, đợt 1 dự kiến phát hành 27,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, 6,4 triệu cổ phiếu ESOP và 54,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; đợt 2 dự kiến chào bán 90 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, VDS dự kiến phát hàn 27,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2025.

Tiếp đến, VDS dự kiến phát hành 6,4 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 30% lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm, 30% lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm và 40% lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Đối với phương án chào bán 54,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cuối cùng, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến chào bán 90 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định giá chào bán. Số lượng cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành nói trên, Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn từ 2.720 tỷ đồng lên mức 4.500 tỷ đồng.

Trước đó hồi đầu năm 2026, Chứng khoán Rồng Việt quyết định không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 và Văn bản số 7554/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 14/11/2025.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân của quyết định trên xuất phát từ diễn biến thị trường không thuận lợi.

Theo kế hoạch ban đầu, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến chào bán 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương tỷ lệ 17,65% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo danh sách công bố, có 8 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu đợt này của VDS. Trong đó có 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Với giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến thu về 864 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.



