Quốc gia châu Á tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nắm hơn 34.000 tấn vàng, khối tài sản 5.000 tỷ USD vốn 'ngủ yên' thành động lực kinh tế mới

Người Ấn Độ từ lâu vốn nổi tiếng với thói quen tích trữ vàng. Nhưng giờ đây, khối tài sản tưởng như “ngủ yên” này đang dần trở thành động lực mới cho nền kinh tế, đồng thời là tâm điểm của một cơn sốt tín dụng.

Theo báo cáo của Morgan Stanley, các hộ gia đình Ấn Độ hiện nắm giữ hơn 34.000 tấn vàng, với tổng giá trị ước tính lên tới 5.000 tỷ USD. Một con số khổng lồ, tương đương quy mô của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới.

Và giờ đây, “núi vàng” ấy đang được đánh thức.

Khi vàng không còn chỉ để cất giữ

Trong bối cảnh các kênh tín dụng tiêu dùng khác chững lại, các khoản vay thế chấp bằng vàng đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Ấn Độ. Chỉ trong vòng một năm, dư nợ loại hình này đã tăng hơn gấp đôi, đạt 4 nghìn tỷ rupee (khoảng 43,3 tỷ USD) vào tháng 1, theo dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

Nếu tính cả các khoản vay từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng (NBFC), quy mô thực tế có thể lên tới 14 nghìn tỷ rupee, cho thấy đây không còn là một thị trường ngách. Hiện vay thế chấp bằng vàng đã trở thành phân khúc tín dụng bán lẻ lớn thứ ba tại Ấn Độ, chỉ đứng sau vay mua nhà và mua xe, đồng thời là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất.

Có nhiều yếu tố cùng lúc thúc đẩy làn sóng này.

Trước hết là việc siết chặt các khoản vay tín chấp từ cuối năm 2023. Khi ngân hàng trung ương thắt chặt quy định, nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhỏ mất đi một kênh tiếp cận vốn quen thuộc.

Song song đó, giá vàng toàn cầu tăng mạnh đã làm thay đổi “cuộc chơi”. Từ năm 2024 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 140%, có thời điểm vượt mốc 5.000 USD/ounce, giúp giá trị tài sản đảm bảo tăng lên đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc người vay có thể nhận được khoản tiền lớn hơn từ cùng một lượng vàng, khiến hình thức vay này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nếu trước đây, vay thế chấp bằng vàng chủ yếu phổ biến ở các khu vực nông thôn và cộng đồng nông nghiệp tại miền Nam Ấn Độ, thì nay xu hướng này đã lan rộng ra các đô thị lớn.

Không chỉ tầng lớp trung lưu, mà cả những người có thu nhập cao tại các thành phố cũng bắt đầu sử dụng vàng như một “đòn bẩy tài chính” cho các nhu cầu cấp bách.

Sự thay đổi này đang tạo ra cú hích lớn cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng như Manappuram Finance và Muthoot Finance - những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. Trong vòng một năm qua, cổ phiếu của họ đã tăng lần lượt 24% và 47%, vượt xa thị trường chung.

Một trong những lợi thế lớn nhất của các tổ chức này là tốc độ xử lý nhanh. Nhiều nơi có thể giải ngân chỉ trong vòng một giờ sau khi khách hàng mang vàng đến thế chấp.

Đáng chú ý, ngay cả những người có điểm tín dụng thấp vẫn có thể vay vốn với lãi suất hợp lý nếu sở hữu vàng chất lượng - điều mà các khoản vay tín chấp khó có thể đáp ứng.

Cơ hội lớn, nhưng không ít lo ngại

Sự bùng nổ của cho vay vàng mở ra cơ hội tiếp cận tài chính cho nhiều người, nhưng cũng làm dấy lên những dấu hỏi.

Một phân khúc tín dụng tăng trưởng nhanh, ít phụ thuộc vào đánh giá tín dụng truyền thống, có thể phản ánh áp lực tài chính đang gia tăng trong xã hội. Khi thu nhập không theo kịp chi phí sinh hoạt, người dân buộc phải tìm đến những tài sản tích lũy để duy trì dòng tiền.

Báo cáo của Macquarie cũng chỉ ra rằng cảm giác “bị siết chặt tài chính” là một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu vay thế chấp bằng vàng.

Tuy nhiên, ở góc nhìn tích cực, nhiều chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu của sự “trưởng thành tài chính” - khi người dân biết tận dụng tài sản sẵn có để tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, linh hoạt và chi phí thấp hơn.

Trong suốt nhiều thế hệ, vàng ở Ấn Độ không chỉ là tài sản, mà còn là biểu tượng văn hóa và sự đảm bảo tài chính. Trong kỷ nguyên mới, vai trò của chúng đang thay đổi.

Từ một tài sản cất giữ, thứ kim loại quý đang trở thành công cụ tài chính năng động, giúp người dân tiếp cận vốn, giúp doanh nghiệp phát triển, và thậm chí thu hút dòng tiền đầu tư quốc tế. Nó đang vận động, luân chuyển, đồng thời góp phần chi phối cách nền kinh tế vận hành trong thời đại.

Được biết, Ấn Độ mới đây công bố số liệu cho thấy GDP năm 2025 tăng tới 7,5%, một phần nhờ đà đi lên của lĩnh vực sản xuất. Quốc gia châu Á này đã trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong bốn năm liên tiếp, qua đó khẳng định vai trò như một trong những trọng tâm kinh tế có ảnh hưởng nhất toàn cầu.

“Xét về hướng đi, Ấn Độ đang ở một vị thế rất thú vị. Có nhiều trục trặc, nhưng 10 - 15 năm tới là giai đoạn cực kỳ đáng chú ý”, ông Sanjiv Bajaj, người thừa kế một doanh nghiệp gia đình hơn 100 năm tuổi, nói. ﻿

Theo: CNBC, NY Times