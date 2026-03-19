Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.000 tỷ trong ngày VN-Index mất mốc 1.700 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

VN-Index giao dịch thận trọng trong phiên 19/3 trước áp lực cung dâng cao. Đóng cửa, chỉ số chính của TTCK Việt Nam mất mốc 1.700 điểm, tương ứng giảm 14,7 điểm (-0,86%). Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 22.860 tỷ đồng, duy trì mức thấp nhiều phiên liên tiếp.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN mạnh tay bán ròng 1.032 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 982 tỷ đồng﻿

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MSN với giá trị khoảng 239 tỷ đồng. Xếp sau là VHM với 111 tỷ đồng và ACB với 89 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như DCM (36 tỷ đồng), KDH (33 tỷ đồng), MWG (32 tỷ đồng),... cũng được gom ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng trên HoSE tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 237 tỷ đồng. Theo sau là VIC (-226 tỷ đồng) và BSR (-144 tỷ đồng). Các mã khác như FUEVFVND (-79 tỷ đồng), PLX (-78 tỷ đồng),... cũng nằm trong danh sách bị bán ròng mạnh.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 27 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại IDC với giá trị khoảng 13 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là TNG với 8 tỷ đồng và CEO với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, SHS, VC3, MST, BVS,... cũng được mua ròng nhẹ vài trăm đến vài tỷ đồng.

Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với giá trị khoảng 47 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là MBS (-4 tỷ đồng), HUT (-3 tỷ đồng), PVB (-2 tỷ đồng), PLC (-2 tỷ đồng). Một số mã khác như LAS, VCS, SGC, VFS, DTD... cũng ghi nhận giá trị bán ròng, nhưng ở mức thấp hơn.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 24 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại DDV với giá trị khoảng 9 tỷ đồng. Đứng sau là HNG với 5 tỷ đồng và MZG với 2 tỷ đồng. Ngoài ra, F88, WSB, OIL, MSR,... cũng được mua ròng nhẹ.

Ngược lại, cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất trên UPCoM là ACV với giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Xếp sau là BVB (-0,8 tỷ đồng), VEA (-0,5 tỷ đồng), TIN (-0,1 tỷ đồng), HWS (-0,1 tỷ đồng) và SBB (-0,1 tỷ đồng).