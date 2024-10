Vì sao cựu chủ tịch huyện cùng nhiều cán bộ ở Thanh Hóa bị bắt?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Ông Trần Văn Công, cựu Chủ tịch huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, thời điểm đương nhiệm

Các bị can bị bắt giữ gồm: Trần Văn Công (SN 1960), nguyên Phó giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Chu Đức Khương (SN 1979), Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ (SN 1970, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung), nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Lê Đình Khoa (SN 1974), Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Xương), nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính và Nguyễn Văn Luyện (SN 1969), nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính.

Theo nguồn tin, nhóm bị can này có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, ký hồ sơ giao đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Chính trong thời gian ông Trần Văn Công đang đương nhiệm. Do đang trong quá trình điều tra nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về sai phạm của ông Công và những người liên quan.

Để làm rõ thông tin về các bước xử lý cán bộ bị bắt tạm giam thuộc diện đơn vị quản lý, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại tới ông Nguyễn Huy Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), và được ông cho biết huyện đang xử lý theo quy định.

Khi được hỏi huyện đã tiến hành các bước đình chỉ công tác hay không, ông Nam nói đang bận họp thường vụ, sẽ trả lời sau rồi cúp máy.

Ông Trần Văn Công được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 5-2019, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho thôi chức, điều động, giới thiệu để hiệp thương bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Thế nhưng, sau 1 tháng được điều động, ông Công vẫn không được hiệp thương giữ chức do không còn đủ thời gian công tác theo quy định.

Ngày 25-6, ông Trần Văn Công đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết nghị để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. Năm 2021, ông Trần Văn Công nghỉ hưu.

Ông Trần Văn Công cũng là người liên quan trực tiếp tới vụ việc cấp 26 lô đất công cho em trai Trần Văn Mai và một loạt cán bộ xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương) mà Báo Người Lao Động từng có nhiều kỳ phản ánh.